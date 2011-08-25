Onay olmadan etiketleme yok

T24- Kullanıcının üzerindeki kontolü artırmayı düşünen Facebook, birçok kullanıcısının şikayet ettiği gizlilikle ilgili sorunları gidermeyi hedefliyor. Bunu da ayarlardaki değişiklikle yaptığını duyurdu.



Sanal dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağı Facebook, Google’ın yeni sosyal paylaşım ağı “Google +” ile arayı iyice açmak istiyor. Gizlilik ayarlarını sıkılaştıran Facebook, paylaşım ve etiketleme gibi bugüne kadar eleştiri alan bazı uygulamalara ilişkin kullanıcıların kontrolünü artırıyor.



Değişiklikleri blog sayfasından duyuran Facebook, yeni özelliklerin kısa zaman içind aşama aşama hayata geçireceğini açıkladı.





Neler değişiyor?



Onay olmadan kimse sizi etiketleyemeyecek Facebook, siteye eklenen yeni araç ve satır içi menüler sayesinde kullanıcıların profil sayfalarını daha kolay düzenleyebilmelerine ve sayfalarının kimler tarafından nasıl görüneceği üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilmelerine olanak tanıyor.



Gizlilik ayarlarını kolaylaştıran Facebook, yeni uygulamalarla kullanıcılarına gönderiler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma imkânı da veriyor. Örneğin, şu ana kadar “hesap ayarları” bölümünden güncellenebilen bazı ayarlar, doğrudan profile entegre edilecek. Böylelikle Facebook kullanıcıları, profillerindeki her yeni fotoğraf ya da gönderinin kimler tarafından görülebileceğini anında belirleyebilecek.

Paylaşım satırında yer alacak “arkadaşlar ve herkes” seçeneği ile gönderinin kiminle paylaşılacağı da özel olarak seçilebilecek. Bu değişikliğin nedeninin, “herkes” ibaresinin muğlâklığını gidermek olduğu sanılıyor. Zira Facebook, paylaşımlardaki “herkes” seçeneği ile Facebook’taki herkesin mi, yoksa arkadaş grubundaki herkesin mi kastedildiğinin anlaşılmadığı yönünde eleştirilere maruz kalıyordu.





Onay olmadan kimse sizi etiketlemeyecek



Bir diğer önemli değişiklik ise etiketleme sistemini kapsıyor. Yeni ayarların devreye girmesi ile birlikte, her kullanıcı etiketlendiği fotoğraf ya da gönderini kendi onayı olmadan profilinde görüntülenemeyecek. Kullanıcılar, kendilerinin etiketlendiği gönderileri tıpkı “arkadaş ekleme” seçeneğinde olduğu gibi bekletme seçeneğine de sahip olacak.

Öte yandan, herhangi bir etiketi reddeden Facebook kullanıcıları, etiketlenen içeriği profilden kaldırma, etiketleyen ya da içeriği oluşturan kişiye mesaj gönderme veya içeriğin kaldırılmasını talep etme gibi seçeneklere de sahip olacak. Kullanıcılar ayrıca kendi arkadaşları olmayan, ancak Facebook üyesi olan kullanıcıları da etiketleyebilecek

Ayrıca kullanıcılar, profillerinin diğer Facebook kullanıcıları tarafından nasıl göründüğünün ön izlemesini daha kolay yapabilecek. Bugüne kadar profil ayarlarının alt menüsünde yer alan ''profil görüntüle'' seçeneğine artık profil sayfasının sağ üst köşesinden kolayca ulaşılabilecek.

Facebook'un değişikliklerle, “Google +”nın kullanım özelliklerine yaklaşmaya çalıştığı belirtiliyor

Bir diğer yenilik de Facebook kullanıcılarının geçmişte yayımladıkları bir durum güncellemesini kimlerin görebileceğini sonradan da değiştirebilmesi. Kullanıcılar eski bir durum güncellemesinin daha kısıtlı bir grup tarafından görüntülenmesini ve dolayısıyla bazı kullanıcıların haber kaynaklarından çıkmasını sağlayabiliyor.

Facebook ayrıca konuma bilgilerinde de değişikliğe gidiyor. Kullanıcılar, ilerleyen dönemlerde güncel konum bilgilerini, paylaşımların çoğuna ekleyebilme olanağına sahip olacak. Konum güncellemelerinin telefondan yapılması şartı da kalkıyor, konum bilgileri bilgisayar üzerinden de güncellenebilecek.





Google + ile rekabet hamlesi mi?

Yaklaşık 750 milyon üyesi bulunan Facebook’un söz konusu değişikliklerle, Google’ın sosyal paylaşım ağı “Google +”nın kullanım özelliklerine yaklaşmaya çalıştığı ifade ediliyor.

“Google +”, farklı bilgilerin farklı arkadaş grupları ile paylaşılmasına olanak veriyor. Zira Facebook son zamanlarda, özel hayatın gizliliği ihlal edildiği gerekçesiyle kullanıcıların, siyasilerin ve verilerin korunmasından yükümlü yetkililerin eleştir.





