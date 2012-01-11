Onat Kutlar’ı anma günü

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Türk sinemasına 1965’te Türk Sinematek Derneği’ni ve Yeni Sinema dergisinin yanı sıra “Hakkâri’de Bir Mevsim”, “Hazal” ve “Yusuf ile Kenan” filmlerinin senaryolarını da kazandıran Kutlar, aynı zamanda 1981’den ölümüne kadar İstanbul Film Festivali Düzenleme Kurulu ile İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı İcra Kurulu’nda görev yaptı. 1985’te Berlin Film Festivali’nde jüri üyeliği de yapan Kutlar’ın 1959’da yayımlanan “İshak” adlı öykü kitabı ise 1960’ta Türk Dil Kurumu ödülüne değer görülmüştü.