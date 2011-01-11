Onat Kutlar ölümünün 16. yılında anılıyor

T24

Dava 12 yıl sonra sonuçlandı

Taksim’deki The Marmara Oteli girişindeki Opera Pastanesi’nde bırakılan bombanın patlaması sonucu ağır yaralanan Kutlar, Amerikan Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Kutlar 12 gün sonra 11 Ocak 1995’te yaşam savaşını kaybetmişti. Aynı patlamada ağır yaralanan arkeolog Yasemin Cebenoyan da yaşamını yitirmişti.Saldırıyı terör örgütü PKK adına gerçekleştirdikleri iddiasıyla yargılanan sanıklar hakkındaki ilk karar Yargıtay tarafından bozuldu. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yapılan yargılama 2007’de sonuçlandı. Mahkeme, PKK itirafçısı Deniz Demir’e ağırlaştırılmış müebbet, Hicran Kaçmaz’a 14 yıl, Abdulcelil Kaçmaz’a müebbet verdi. Hasan Ergün 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilirken, Hasan Kızılkaya’nın dosyası ise ayrıldı.