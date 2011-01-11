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Yaşam

Onat Kutlar ölümünün 16. yılında anılıyor

Şair, sinema eleştirmeni Onat Kutlar, Aşiyan’daki mezarı başında törenle anılacak.

11 Ocak 2011 02:00

T24 - Şair, sinema eleştirmeni Onat Kutlar, ölümünün 16. yıldönümünde bugün 12.00’de Aşiyan’daki mezarı başında törenle anılacak. Törene, Kutlar’ın ailesi, yakınları, dostları ve sevenleri katılacak.

Taksim’deki The Marmara Oteli girişindeki Opera Pastanesi’nde bırakılan bombanın patlaması sonucu ağır yaralanan Kutlar, Amerikan Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Kutlar 12 gün sonra 11 Ocak 1995’te yaşam savaşını kaybetmişti. Aynı patlamada ağır yaralanan arkeolog Yasemin Cebenoyan da yaşamını yitirmişti.


Dava 12 yıl sonra sonuçlandı

Saldırıyı terör örgütü PKK adına gerçekleştirdikleri iddiasıyla yargılanan sanıklar hakkındaki ilk karar Yargıtay tarafından bozuldu. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yapılan yargılama 2007’de sonuçlandı. Mahkeme, PKK itirafçısı Deniz Demir’e ağırlaştırılmış müebbet, Hicran Kaçmaz’a 14 yıl, Abdulcelil Kaçmaz’a müebbet verdi. Hasan Ergün 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilirken, Hasan Kızılkaya’nın dosyası ise ayrıldı.


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