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Onarmak istediği elektrik direğinde akıma kapılan adam öldü

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Tonya ilçesinde arızalanan sokak lambasını tamir etmek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp beton zemine düşen Kahraman Atmaca (59) hayatını kaybetti

15 Mayıs 2018 22:17

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Tonya ilçesinde arızalanan sokak lambasını tamir etmek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp beton zemine düşen Kahraman Atmaca (59) hayatını kaybetti.
Olay saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Büyükmahalle’de meydana geldi. Kahraman Atmaca mahallede arızalanan lambanın bulunduğu direğe çıkarak onarmak istedi. Atmaca, çıktığı direkte elektrik akımına kapılarak bulunduğu yerden aşağıya düştü. Atmaca’yı yerde hareketsiz yatarken gören çevredeki vatandaşlar da durumu 112’ye haber verdi.  Olay yerine gelen ambulansla Tonya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Atmaca tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tonya Kaymakamlığı’ndan emekliye ayrılan Atmaca’nın cesedi, otopsisi için  Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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