O’na yalnızca annesi böyle seslenirdi... Mustafa

Türk halkı ve dünya Atatürk’ü bu filmle yalnızlığıyla, korkularıyla yeniden keşfedecek.



Can Dündar’ın yazıp yönettiği ’Mustafa’ adlı 1 milyon euroluk dev yapım, 29 Ekim’de 193 sinemada gösterime giriyor



70. ölüm yıldönümünde Atatürk, bilinmiyen yönleriyle beyaz perdede. 15 yıldır Atatürk belgeselleri yapan, “Sarı Zeybek”le seyirciyi Ata’nın insani yüzüyle tanıştıran Can Dündar ve ekibi Atatürk’ün bütün hayatını sinema diliyle anlatıyor. “Mustafa” adlı filmle seyirci özellikle de yeni nesli Atatürk’ü yeniden keşfe davet ediliyor. Filmde iki Yunanlı oyuncu da rol alıyor



Türkiye 70 yılda Ata’sı için dört başı mamur bir film yapamadı. O’nu Türkiye’ye, dünyaya, yeni yetişenlere tam anlatamadı. Yapılan belgeseller, Türkiye ölçeğiyle sınırlı, belli bir dönemle kısıtlı ve resmi bir dilde tutsak kaldı. Selanik’ten Dolmabahçe’ye kadar hayatını başından sonuna mercek altına alan, onu şablonlardan uzak olarak askeri, siyasi, insani boyutlarıyla anlatan bir filmin eksikliği hep hissedildi. “Mustafa”, işte bu ihtiyaca yanıt olarak hazırlandı.



Film için Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı arşivleri başta olmak üzere, yerli ve yabancı pek çok arşiv özel izinle açıldı. Atatürk’ün daha önce görülmemiş fotoğraflarına, hatıralarını yazdığı not defterlerine, yakınlarına yolladığı çok özel mektuplarına, günlüğüne ulaşıldı.



Müzikler Bregoviç’ten



Çekim ekibi Atatürk’ün ayak bastığı Selanik’ten Manastır’a, Şam’dan Berlin’e, Sofya’dan Karlsbad’a kadar her coğrafyaya giderek, doğduğu odadan, öldüğü odaya dek her mekana girerek onun hayatını yerinde görüntüledi. Filmin müziklerini, Atatürk gibi Balkanlardan yetişmiş uluslararası bir müzisyen olan Goran Bregoviç besteledi. Ondan kalan eşyalar, onu anlatan anılar, çalıştığı karargahlar, yaşadığı evler, geride bıraktığı belgeler, sevdiği müzikler, söylediği sözler titizlikle derlendi. Yeni kuşağın okulda öğrendiği klasik bilgilerden ve eski, siyah beyaz görüntülerden sıkılmış olacakları varsayımıyla filmde samimi bir dil ve modern animasyon teknikleri kullanıldı.



Balkan havası



Ünlü müzisyen Goran Bregoviç, ‘Mustafa’nın müziklerini yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.



6 farklı oyuncu



“Mustafa” filminde Atatürk’ü 6 farklı oyuncu canlandırıyor. Selanik ve Manastır’daki çocukluk günleri, İstanbul’daki gençlik dönemi, Filmde oyuncuları Atatürk’e benzetme kaygısı güdülmüyor.



Son dönemlerinde çok yalnızdı



İlk kez 45 Antalya Altın Portakal Film Festivali etkinlikleri kapsamında da gösterilen film için Can Dündar şunları söyledi “Toprağını kaybetmiş ve bunun derin acısını yaşayan, kendisine yeni bir yurt kurmaya çalışan, bu konuda başarılı olan bir çocuğun hayatını işledik. Atatürk’ün bazı zaaflarını da ele aldık. Yalnızlığını, eşinden ayrılışını ve gece karanlıkta asla uyuyamadığını anlattık. En çok etkilendiğim sahnelerden birisi de annesini kaybettiğini anlattığı anı. Atatürk gibi bir liderin de korkularının olduğunu anlattık. Atatürk’ün hayatının son dönemlerindeki yalnızlığını işledik. Nitekim devrimciler yalnız oluyor.”