Ona bu kadar yaklaşan olmamıştı

T24 -

Rastlamak çok zor

Okyanusların dev canlıları arasında yer alan ve Amber balığı olarak bilinen İspermeçet balinası, Karayib Denizi’nde dalgıçlar tarafından görüntülendi. Görüntülerin en hayret verici tarafı ise, dalgıçların boyları 20 metreye varan dev canlıların neredeyse ağzına girecek kadar yaklaşmasıydı.Dominik Cumhuriyeti’nin Karayib Denizi açıklarında yüzeye çıkan İspermeçet balinalarının yanına giden dalgıçlar, dünyanın en ünlü edebiyat eselerlerinden Moby Dick’te yaşanan insan-balina çatışmasının tam tersi bir ilişkiyi gözler önüne serdi.Resimleri çeken sualtı yaşam uzmanı Peter Allinson, “Defalarca bulundukları yerde dönerek karın ve vücutlarına dokunmamıza izin verdiler” diyerek dev canlıların arkadaşça tavrına değindi.Allinson, dev balinaların çok akıllı olduğunu, ilk yaklaştıklarında endişe duyduklarını ancak kısa zamanda kaynaştıklarını belirtti.61 yaşındaki araştırmacı, İspermeçet balinalarının fotoğraflarını çekebilmek için bir hafta boyunca teknelerle denizde dolaşmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Bunun sebebi, Dominik açıklarında sadece 150 tane bulunan dev balinaların nefes almak için yüzeye çıktıklarında 15 ile 1 saat arasında su yüzeyinde kalmaları.Allison, İspermeçet balinalarının neslini koruyabilmek adına bu canlılara dikkat çekmek için resimlerini çektiğini söyledi. Ağırlıkları 57 tona ulaşabilen İspermeçet balinaları, okyanusların en derine dalabilen canlıları.Kilometrelerce derinlikte avladıkları dev mürekkepbalıkları ile beslenen İspermeçet balinalarının su altında çıkardığı şaklama sesi ise, dünya üzerindeki canlıların çıkardığı tüm sesler arasındaki en güçlü ses olma özelliğine sahip.Sperm balinası olarak da bilinen İspermeçet balinalarına bu adı almasının sebebi, vücutlarından elde edilen ve kozmetik ürünlerde kullanılan ‘spermceti’ yağı.