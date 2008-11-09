Ona 'bay tahta adam' diyorlar

Vücut geliştirme sporcususu Ali Tabrizi Nouri, Tahta Adam 'Cuprinol'la karşılaştırılmaktan memnun olmasa gerek!



Cuprinol Adam, aslında bir reklam kapmanyası kahramanı. Kendisi tamamen taktadan yapılma bir kuklayı andırıyor. Bir çeşit Pinokyo.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre iki 'adam'ın da benzer yanı çok. Öyle ki ikisine de dokunur dokunmaz, yumuşak bir dokuyla karşılaşmaya olanak yok.



İranlı vücut geliştirme şampiyonu Nouri'nin yağla parlatılmış bedeni, tüm kaslarının da daha çok ortaya çıkmasını sağlıyor elbette. O, bir dünya şampiyonu. İşinin ustası. Son olarak Bahreyn'de katıldığı dünyanın en kaslı adamları zirvesinde yine en dikkati çeken isimler arasındaydı.



36 yaşındaki vücut geliştirme sporcusu, özellikle kadınların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirtiyor. İnsanların kendisine kimi zaman irkilerek kimi zaman da imrenerek baktığını anlatan Nouri, son olarak 90 kilo kategorisinde en başarılı sporcu seçildiğini söylüyor.



Ali Tabrizi Nouri, pazularıyla gövde gösterisi yapmak için sahneye çıktıkları anın keyfini hiçbir şeye değişmeyeceğini de belirtiyor. Onun için 'taş' ,'tahta', 'kas yığını' , 'insan üstü varlık' gibi tanımlamalar yapanlara sadece gülüp geçtiğini de söylemeden edemiyor.



Şimdiye kadar birçok ödül kazanan sporcu, dünyanın en güçlü erkekleri arasında gösterilmekten gurur duyuyor. Beslenmesine çok dikkat eden ve spor salonunda yatıp kalktığını ifade eden Nouri, vücut geliştirme sporunun çok emek istediğini, özellikle gençlerin kas yapmadaki sabırsızlığını anlayamadığını, bunun için uzun bir zamana ihtiyaçları olduğunu açıklıyor.

