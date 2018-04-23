“On yıllık ABD tahvilleri yüzde 3.0 olursa küresel piyasalara şok dalgası olur”

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Nisan (DHA) - ABD\'de 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 2.99 ile Ocak 2014\'ten bu yana görülen en yüksek düzeyine tırmanmasıyla küresel piyasalar tetikte ve yüzde 3.0 düzeyinin görülmesi küresel piyasalara şok dalgası olabilir.

ABD merkezli ekonomi yayını CNBC’deki analize göre 10 yıllık ABD tahvillerinin yüzde 3.0 düzeyini görmesi küresel piyasalarda bir şok dalgalanmasına neden olabilir.

Yüzde 3.0 düzeyi Ocak 2014’ten bu yana görülmedi. Nisan’da ABD ekonomisinde mortgage faizleri enflasyonun hızlandığına dair işaretlerle yükseldi. Bu da ABD Merkez Bankası’nın daha fazla faiz artışı yapabileceğine dair beklentileri güçlendirerek tahvillerin getirilerini yükseltip değerini düşürüyor.

Haftaya güçlü başlayan 10 yıllık ABD tahvili getirileri yüzde 2.99 düzeyini gördükten sonra yüzde 0.026 artışla 2.977 düzeyine yükseldi.

30 yıllık hazine tahvilleri ise yüzde 3.167 düzeyine kadar yükselmesinin ardından 0.011 artışla 3.153 düzeyine yükseldi.

İki yıllık ABD tahvili getirileri ise, 6 Eylül 2008’deki 2.419 düzeyinden bu yana görülen en yüksek düzeye yükselerek yüzde 2.542 olduktan sonra bugün yüzde 0.017 yükselişle 2.474 düzeyinde.