‘Ön sevişme’ önemsizmiş!

Bir araştırmayı değerlendiren bilim adamları ön sevişme ile orgazm olma arasındaki bağlantının ‘önemsiz’ olduğu sonucuna vardı



İskoç ve Çek bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre, seks terapistlerinin çok önem atfettiği ön sevişmenin, kadınların orgazm olmasında o kadar da önemli olmadığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre, kadının orgazma ulaşmasında asıl önemli olan, birleşmenin sürekliliği.

İskoç ve Çek bilim adamları tarafından yürütülen araştırma, Çek Cumhuriyeti’nde her yaştan 2360 kadın arasında yapıldı. Batı İskoçya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Stuart Brody, “Birçok seks terapisti ve eğitmenin söylediğinin aksine, ön sevişmeden ziyade sevişme sırasında birleşmenin sürekliliğini sağlamaya daha fazla dikkat edilmeli” dedi.



“Journal of Sexual Medicine”da (Cinsel Tıp Dergisi) yayımlanan araştırmaya göre, kadınlara ön sevişmeye ayırdıkları vakitten toplam sevişme sürelerine kadar cinsel hayatlarıyla ilgili birçok ayrıntı soruldu.



Araştırmaya katılan kadınlardan edinilen verilere göre, ortalama ön sevişme süresinin 15.4 dakika, birleşme süresinin ise 16.2 dakika olduğu tespit edildi.



Ön sevişmeyle orgazm arasındaki bağlantıya da bakan araştırmacılar, ön sevişmeyle orgazm olma arasındaki bağlantının “önemsiz” olduğu sonucuna vardı. Araştırmacılar, bunun yerine birleşme süresi ne kadar uzun olursa kadınların orgazma ulaşma ihtimalinin de o kadar yüksek olduğunu tespit ettiler.



