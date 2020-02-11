Ön seçim süreci bugün New Hampshire'da devam ediyor; ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı kim olacak?

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Iowa'daki kaotik oylamadan sonra Demokrat Parti'nin Kasım ayında Donald Trump'ın karşısına çıkaracağı başkan adayını belirleyecek ön seçim süreci bugün New Hampshire eyaletinde devam ediyor.

Gece yarısı oylarıyla başlayan New Hampshire ön seçimin oy verme işlemi gün boyunca devam edecek. Gece yarısı oylaması sonrası bölgelerin yüzde 1'i açıklanırken Amy Klobuchar ciddi bir üstünlük elde etti, ancak aday adayının oylamanın sonunda bu çoğunluğu koruması beklenmiyor.

New Hampshire'da farklı bölgelerde oy verme işlemi faklı saatlerde başlıyor. Bazı bölgelerin sandıkları gece yarısında açılıyor.

ABD'de güvenilir anketlerin oylamasını alarak yüzdeleri veren FiveThirtyEight'e göre eyaletteki Demokrat ön seçimi kayda değer bir fark ile Senatör Bernie Sanders'ın kazanması bekleniyor. FiveThirtyEight'e göre eyaletten en fazla delegeyi yüzde 25.9 ile Sanders'ın çıkarması beklenirken, onu yüzde 21.4 ile Iowa'nın kazananı eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg takip edecek. Üçüncü sırada da Senatör Elizabeth Warren yer alacak. Uzun süre boyunca Demokrat başkan adayı yarışında favori olarak görünen Joe Biden'ın erimesi New Hampshire anketlerinde de görülüyor. FiveThirtyEight'e göre Biden bir noktada yüzde 30 oy oranına kadar ulaşmış ve Ekim ayına kadar eyaletteki çoğu ankette birinci çıkmıştı. Biden'ın şu anda NH'den yüzde 12 oy alması ve dördüncü en çok delege çıkaran isim olması bekleniyor.

Trump, geceyarısı oylamasına saatler kala New Hampshire'ın en büyük kenti Manchester'da bir miting düzenledi. Demokratları hedef alan Trump, "Onlar ne yaptığını bilmiyor, oylarını bile sayamıyorlar" dedi. Trump ayrıca Iowa'da yaşananların Bernie Sanders'ın kazanmasını önlemek için Demokrat Parti'nin genel merkezi tarafından organize edildiğini iddia etti ve "Bence en zayıf aday kim mi? Hepsi zayıf; sürekli birbirleriyle kavga ediyorlar" dedi. 2016 genel seçimlerinde Trump, New Hamsphire'de Hillary Clinton'a ufak bir farkla yenilmişti. Bugün Cumhuriyetçi Parti de adayını belirlemek için ön seçim düzenliyor, ancak ABD'de görevdeki başkanın aday olduğu ön seçimler genelde sembolik olarak gerçekleştiriliyor.

Iowa'da yapılan ön seçimlerde oyların genel merkeze aktarılması için kullanılan aplikasyonda problemler yaşanmıştı ve oy sayımı 3 gün boyunca sürmüştü. Sonuç olarak Buttigieg, Sanders'ı yüzde bir ile geçti. Şu anda Buttigieg'nin 13, Sanders'ın 12, Warren'ın 8, Biden'ın 6, Klobuchar'ın da bir delegesi bulunuyor.