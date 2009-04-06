On Numara ve Spor Toto talihlileri belirlendi

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 348. Hafta'nın kazandıran numaraları; 1, 6, 9, 18, 20, 23, 24, 30, 35, 38, 39, 45, 47, 48, 50, 62, 63, 64, 68, 69, 71 ve 80 olarak belirlendi.



Bu haftaki çekilişte 10 bilen 3 kişi 142 bin 102 TL 10'ar Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 348. Hafta çekilişinde 9 bilen 100 kişi bin 499 TL 50'şer Kr, 8 bilen bin 763 kişi 85 TL 40'ar Kr, 7 bilen 18 bin 483 kişi 11 TL 70'er Kr, 6 bilen 115 bin 753 kişi 1 TL 95'er Kr, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 208 bin 945 kişi 1 TL 35'er Kr ikramiye alacak.



Büyük ikramiye kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara-Çankaya, Adana-Yüreğir, ve Isparta-Merkez'deki bayilerden yatırdıkları bildirildi.



Bu haftaki çekilişte toplam 1 milyon 450 bin 861 TL 74 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat oyunları, savunma sanayi ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna 749 bin 678 TL 22 Kr, KDV olarak 497 bin 570 TL 49 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 277 bin 658 TL 60 Kr aktarılacak.



Spor Toto'da ikramiye 1 kişinin



Spor Toto'da 33. hafta değerlendirme sonuçları belli oldu.



Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 33. haftada 15 bilen 1 kişi, 728 bin 849 lira 42 kuruş ikramiye kazandı.



14 bilen 132 kişi, 792.56 lira, 13 bilen 2 bin 822 kişi, 37.70 lira ve 12 bilen 24 bin 384 kişi de 5.36 liralık ikramiyenin sahibi oldu.



33. haftanın maç sonuçları şöyle: 1-1-0-2-1-2-2-1-1-0-2-2-1-2-1





