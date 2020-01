-On Numara haftaya devretti ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Milli Piyango İdaresinin düzenlediği ''On Numara'' oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. Şanslı numaralar 3, 4, 7, 8, 13, 18, 19, 20, 26, 29, 30, 36, 39, 41, 42, 47, 49, 51, 58, 63, 64 ve 80 olarak belirlendi. ''On Numara'' oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmadı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 493. haftada 9 bilen 75 kişi 2 bin 33 lira 55'er kuruş, 8 bilen bin 764 kişi 86 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 307 kişi 16 lira 85'er kuruş, 6 bilen 104 bin 922 kişi 2 lira 95'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 165 bin 850 kişi de 2 lira 35'er kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte toplam 1 milyon 524 bin 908 lira 96 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, olimpiyat oyunları, savunma sanayi ile Kredi ve Yurtlar Kurumuna 914 bin 945 lira 38 kuruş, KDV olarak 607 bin 731 lira 17 kuruş ve şans oyunları vergisi olarak 338 bin 868 lira 66 kuruş aktarılacak.