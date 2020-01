On Numara çekilişinde kazanan 15 kuponun 13'ü aynı kişiye çıktı

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği şans oyunu On Numara'nın bu haftaki çekilişinde 10 rakamı isabet eden 15 kupondan 13'ünün Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Kaptan Şans Oyunları bayiden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresinin düzenlediği On Numara oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 665. haftanın kazandıran numaraları 3, 6, 10, 15, 19, 20, 25, 28, 33, 35, 46, 50, 52, 54, 57, 63, 69, 72, 75, 76, 77 ve 78 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 rakamı isabet eden 15 kupondan 13'ü Muğla'nın Yatağan ilçesindeki bir bayiden yatırıldı. Her bir kupona 17 bin 488 lira doksanar kuruş ikramiye kazandıran 13 kupon'un Kamil Kaptan'ın sahibi olduğu Ahi Ebubekir İş Merkezi'ndeki 48900011 nolu Kaptan Şans Oyunları Bayisi'nden yatırıldığı ortaya çıktı. İkramiye isabet eden 13 kuponun yatırıldığı bayinin sahibi Kamil Kaptan, "Sistemli olarak On Numara oynayan müşterilerimiz var. Bu müşterilerimizden bir kişi tarafından 13 farklı kuponda oynan rakamlara büyük ikramiye isabet etti. Ancak, oynayan talihlinin kim olduğunu biz de bilmiyoruz. Kazandığı parayı hayırlı bir işte kullanmasını diliyoruz"

10 rakamı isabet eden diğer iki kupon ise Adana'nın Çukurova ile İstanbul'un Kadıköy ilçelerindeki bayilerden yatırıldığı bildirildi.