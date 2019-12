-ON NUMARA ÇEKİLİŞİ YAPILDI ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - Milli Piyango İdaresince düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. Şanslı numaralar 3, 8, 15, 25, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 70, 72, 74 ve 78 olarak belirlendi. ''On Numara'' oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 243 bin 894 lira 95 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 441. haftaki çekiliş sonucunda, 9 bilen 78 kişi 2 bin 84 lira 60'ar kuruş, 8 bilen bin 654 kişi 98 lira 80'er kuruş, 7 bilen 16 bin 609 kişi 14 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 101 bin 936 kişi 2 lira 45'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 215 bin 88 kişi ise 1 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihli, kuponunu Adana-Seyhan'dan yatırdı. Bu haftaki çekilişte, 1 milyon 354 bin 962 lira 27 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 812 bin 977 lira 27 kuruş, KDV olarak 540 bin 52 lira 75 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak 301 bin 102 lira 70 kuruş aktarılacak.