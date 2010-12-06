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Yaşam

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ ANKARA (A.A)

06 Aralık 2010 23:51

-ON NUMARA ÇEKİLİŞİ ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - Milli Piyango İdaresince düzenlenen ''On Numara'' oyununun bu haftaki çekilişinde şanslı numaralar 3, 8, 14, 16, 19, 21, 24, 25, 27, 32, 37, 42, 45, 59, 61, 62, 65, 73, 75, 77, 78 ve 80 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresince düzenlenen ''On Numara'' oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 58 bin 275'er lira ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9 bilen 99 kişi bin 570 lira, 8 bilen bin 964 kişi 79'ar lira, 7 bilen 20 bin 377 kişi 10'ar lira, 6 bilen 127 bin 192 kişi 1 lira 85'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 216 bin 815 kişi 1 lira 35'er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler kuponlarını Hatay Samandağ, İzmir Karabağlar, Ankara Yenimahalle ve Uşak'tan yatırdı. Bu haftaki çekilişte, toplam 1 milyon 581 bin 11 lira 89 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, olimpiyat oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 776 bin 998 lira 76 kuruş, KDV olarak 516 bin 235 lira 81 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak 287 bin 777 lira 32 kuruş aktarılacak.

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