-ON NUMARA ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - Milli Piyango İdaresince düzenlenen On Numara oyununun 418. haftasında kazandıran numaralar 1, 5, 16, 17, 19, 35, 36, 38, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 65, 68, 69, 71, 72, 74 ve 77 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 9 bilen 87 kişi bin 423 lira 35'er kuruş, 8 bilen bin 570 kişi 79 lira 5'er kuruş, 7 bilen 15 bin 908 kişi 11 lira 15'er kuruş, 6 bilen 96 bin 722 kişi 1 lira 90'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 182 bin 278 kişi 1 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını Antalya-Elmalı, İstanbul-Şişli, Tekirdağ-Çorlu ve Aydın-Kuşadası'ndaki bayilerden yatırdıkları bildirildi. Bu haftaki çekilişte, toplam 1 milyon 31 bin 765 lira 49 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, olimpiyat oyunları, savunma sanayisi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 619 bin 59 lira 27 kuruş, KDV olarak 411 bin 64 lira 40 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak 229 bin 281 lira 21 kuruş aktarılacak.