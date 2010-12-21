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Yaşam

ON NUMARA ÇEKİLDİ  ANKARA (A.A)

21 Aralık 2010 00:08

-ON NUMARA ÇEKİLDİ  ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Milli Piyango İdaresince düzenlenen ''On Numara'' oyununun bu haftaki çekilişinde şanslı numaralar 6, 8, 11, 13, 21, 23, 26, 31, 33, 34, 35, 39, 41, 45, 46, 52, 53, 56, 69, 73, 75 ve 78 olarak belirlendi.  Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 bilen 2 kişi, 114 bin 817 lira 80 kuruş ikramiye kazandı. 9 bilen 112 kişi bin 367 lira 55 kuruş, 8 bilen 2 bin 204 kişi 69 lira 60 kuruş, 7 bilen 22 bin 155 kişi 9 lira 95 kuruş, 6 bilen 133 bin 818 kişi 1 lira 70'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 208 bin 283 kişi 1 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler kuponlarını İstanbul Küçükçekmece ve Kırşehir'den yatırdı. Bu haftaki çekilişte, 366 bin 574 kişiye toplam 1 milyon 275 bin 728 lira 68 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, olimpiyat oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 765 bin 437 lira 12 kuruş, KDV olarak 508 bin 576 lira 19 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak 283 bin 495 lira 23 kuruş aktarılacak.

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