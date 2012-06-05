On Numara çekildi: 10 bilen 2 kişi

Mİlli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen ''On Numara'' oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 107 bin 823 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 513. haftada 9 bilen 84 kişi bin 712 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 508 kişi 95 lira 70'er kuruş, 7 bilen 15 bin 52 kişi 18 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 91 bin 657 kişi 3 lira 10'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 162 bin 74 kişi 2 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan talihlilerin kuponlarını Burdur Merkez ve İstanbul Beşiktaş'tan yatırdığı bildirildi.

Bu haftaki çekilişte toplam 1 milyon 437 bin 637 lira 77 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, olimpiyat oyunları, savunma sanayisi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 862 bin 582 lira 57 kuruş, KDV olarak 572 bin 801 lira 22 kuruş, şans oyunları vergisi olarak 319 bin 475 lira 3 kuruş aktarılacak.