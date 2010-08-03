-ON NUMARA ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği On Numara oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 417. haftanın kazandıran numaraları 3, 4, 7, 8, 10, 15, 19, 22, 27, 29, 36, 37, 38, 44, 59, 62, 66, 68, 69, 70, 71 ve 80 olarak belirlendi. Çekilişte 10 bilen 4 kişi, 45 bin 389 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 9 bilen 172 kişi bin 703 lira 85'er kuruş, 8 bilen 2 bin 182 kişi 55 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 20 bin 916 kişi 8 lira 25'er kuruş, 6 bilen 120 bin 692 kişi 1 lira 50'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 149 bin 239 kişi 1 lira 55'er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin, kuponlarını Aydın-Merkez, Kocaeli-Körfez, Kütahya-Simav ve Antalya-Manavgat'taki bayilerden yatırdıkları bildirildi.