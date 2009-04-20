On Numara çekildi

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



350. Hafta'nın kazandıran numaraları; 9, 11, 21, 22, 24, 28, 29, 32, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 53, 62, 68, 76, 77, 78 ve 80 olarak belirlendi. Bu haftaki çekilişte 10 bilen 6 kişi 34 bin 87 TL 55'er Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 350. Hafta çekilişinde 9 bilen 155 kişi 880 TL 5'er Kr, 8 bilen 2 bin 532 kişi 54 TL 15'er Kr, 7 bilen 23 bin 258 kişi 8 TL 30'ar Kr, 6 bilen 132 bin 193 kişi 1 TL 60'ar Kr, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 174 bin 912 kişi 1 TL 45'er Kr ikramiye alacak.



Bu haftaki çekilişte toplam 1 milyon 136 bin 213 TL 57 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat oyunları, savunma sanayi ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna 681 bin 728 TL 12 Kr, KDV olarak 452 bin 615 TL 3 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 252 bin 491 TL 90 Kr aktarılacak.

