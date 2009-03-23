On numara çekildi

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



346. Hafta'nın kazandıran numaraları; 8, 9, 10, 15, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 39, 40, 42, 44, 53, 57, 63, 68, 70, 73, 76 ve 77 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi 120 bin 448 TL 60'ar Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 346. Hafta çekilişinde 9 bilen 121 kişi bin 374 TL 30'ar Kr, 8 bilen 2 bin 305 kişi 72 TL 30'ar Kr, 7 bilen 22 bin 459 kişi 10 TL 65'er Kr, 6 bilen 139 bin 291 kişi 1 TL 80'er Kr, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 215 bin 794 kişi 1 TL 45'er Kr ikramiye alacak.



Büyük ikramiye kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara-Yenimahalle, Antalya-Konyaaltı, İzmir-Karşıyaka ve Niğde-Merkez'deki bayilerden yatırdıkları bildirildi.



Bu haftaki çekilişte toplam 1 milyon 617 bin 549 TL 71 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat oyunları, savunma sanayi ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna 831 bin 40 TL 61 Kr, KDV olarak 551 bin 722 TL 81 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 307 bin 792 TL 82 Kr aktarılacak.

