On Numara 4 kişiye çıktı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi 54 bin 540 TL 70'er Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 344. Hafta çekilişinde 9 bilen 99 kişi bin 469 TL 10'ar Kr, 8 bilen bin 844 kişi 79 TL 5'er Kr, 7 bilen 19 bin 229 kişi 10 TL 95'er Kr, 6 bilen 120 bin 377 kişi 1 TL 80'er Kr, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 203 bin 995 kişi 1 TL 35'er Kr ikramiye alacak.



Büyük ikramiye kazanan talihlilerin kuponlarını Aydın-Söke, İstanbul-Maltepe, İstanbul-Zeytinburnu ve Mersin-Erdemli'deki bayilerden yatırdıkları bildirildi.



Bu haftaki çekilişte toplam 1 milyon 212 bin 1 TL 44 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat oyunları, savunma sanayi ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna 727 bin 200 TL 83 Kr, KDV olarak 483 bin 194 TL 59 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 269 bin 333 TL 64 Kr aktarılacak.

