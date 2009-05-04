On Numara 198 bin lira verdi

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



352. Hafta'nın kazandıran numaraları; 2, 11, 13, 16, 25, 31, 33, 36, 40, 41, 42, 45, 46, 51, 53, 57, 59, 60, 71, 77, 78 ve 80 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi 198 bin 923 TL 60 Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 352. Hafta çekilişinde 9 bilen 97 kişi bin 367 TL 30'ar Kr, 8 bilen bin 612 kişi 82 TL 75'er Kr, 7 bilen 16 bin 319 kişi 11 TL 75'er Kr, 6 bilen 103 bin 113 kişi 1 TL 90'ar Kr, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 187 bin 50 kişi 1 TL 35'er Kr ikramiye alacak.



Büyük ikramiye kazanan talihlinin, kuponunu Adana-Seyhan'daki bayiden yatırdığı bildirildi.



Bu haftaki çekilişte toplam 1 milyon 105 bin 125 TL 17 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna 663 bin 75 TL 6 Kr, KDV olarak 440 bin 196 TL 94 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 245 bin 583 TL 36 Kr aktarılacak.



