On Numara 187 bin TL verdi

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



354. Hafta'nın kazandıran numaraları; 1, 2, 17, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 46, 48, 50, 58, 65, 66, 69, 71, 74 ve 80 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi 187 bin 202 TL 45 Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 354. Hafta çekilişinde 9 bilen 72 kişi bin 733 TL 90'ar Kr, 8 bilen bin 436 kişi 87 TL 5'er Kr, 7 bilen 14 bin 813 kişi 12 TL 10'ar Kr, 6 bilen 93 bin 924 kişi 2 TL 5'er Kr, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 177 bin 826 kişi 1 TL 30'ar Kr ikramiye alacak.



Büyük ikramiye kazanan talihlinin, kuponunu Sivas-Merkez'deki bayiden yatırdığı bildirildi.



Bu haftaki çekilişte toplam 1 milyon 40 bin 2 TL 37 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, savunma sanayi ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna 624 bin 1 TL 42 Kr, KDV olarak 414 bin 390 TL 13 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak 231 bin 111 TL 64 Kr aktarılacak.

