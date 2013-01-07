On milletvekilinin daha dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'nda

BDP Genel Başkanı ve Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş, BDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken, BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Umut Oran, CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevkedildi.

Gelen dosyalar arasında, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer'e ait 3 dosya da bulunuyor.

Meclis'e gelen dokunulmazlık dosyası sayısı 892'ye ulaştı.