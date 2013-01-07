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Politika

On milletvekilinin daha dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'nda

BDP ve CHP'li bazı milletvekillerine ait 10 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

07 Ocak 2013 14:53

 

BDP Genel Başkanı ve Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş, BDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken, BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Umut Oran, CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevkedildi.   
Gelen dosyalar arasında, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer'e ait 3 dosya da bulunuyor.  
Meclis'e gelen dokunulmazlık dosyası sayısı 892'ye ulaştı.

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