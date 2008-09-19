Ön lisans KPSS sınavı 21 Eylül'de

Ortaöğretim ve ön lisans mezunları ile bu öğrenim düzeylerinden mezun olabileceklere yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. KPSS, ÖSYM tarafından 81 il merkezinde yapılacak. Sınav, başvuru yapan aday sayısının fazla oluşu ve sınava gireceklerin sayısının bazı sınav merkezlerinin kapasitesinin çok üzerinde olması nedeniyle ortaöğretim ve ön lisans düzeyinde iki ayrı oturumda yapılacak.



Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için saat 9.30'da, ön lisans düzeyinde girecek adaylar için ise 14.30'da gerçekleştirilecek. Sınavın süresi 150 dakika olacak.



Adayların sınava gelirken yanlarında, sınava giriş ve kimlik belgeleri, nüfus cüzdanları, bir fotoğrafları ile yumuşak uçlu kalem ve silgi bulundurmaları gerekiyor. Cep telefonu yanında olan adaylar sınav binalarına kesinlikle alınmayacak. Sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanacak.

