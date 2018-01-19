(ön haber) Türkiye'nin EURO 2024 sloganı: "Birlikte Paylaşalım"

TFF Başkanı Demirören: Hedefimiz, 2024\'ü unutulmaz kılmaktır. UEFA\'ya mükemmel bir dosya sunacağız. İnşallah kazanan Türkiye olacak\"

Demirören: \"EURO 2024\'ü ülkemize hediye etmek istiyoruz\"

Spor Bakanı Bak: \"Yürekten inanıyoruz, kazanacağız ve başaracağız. Bu ülkeye böyle güzel bir organizasyon yakışır\"

Türkiye\'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sloganı \"Birlikte Paylaşalım\" oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), adaylık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'nın (EURO 2024) logo ve sloganını tanıttı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu\'nda düzenlenen tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu katıldı.

DEMİRÖREN: \"EURO 2024\'Ü ÜLKEMİZE HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ\"

Toplantıda ilk olarak konuşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, \"Cumhurbaşkanımızın himayesinde ve milletimizin desteğiyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'nı ülkemize hediye etmek istiyoruz. Pes etmedik ve 4. kez Avrupa Şampiyonası için aday olduk. TFF, vizyonu ve gücüyle futbolu Avrupa seviyesine taşıyabilecek durumdadır. Hedefimiz, 2024\'ü unutulmaz kılmaktır. UEFA\'ya mükemmel bir dosya sunacağız. İnşallah kazanan Türkiye olacak\" ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK: \"İNANIYORUZ VE BAŞARACAĞIZ\"

Daha sonra kürsüye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da şunları söyledi;

\"27 Nisan tarihine kadar dosyayı hazırlamak için elimizden gelen desteği yapacağız. Bütün hazırlıklarda adım adım Futbol Federasyonu\'na destek veriyoruz. Heyecanlıyız ve gururluyuz. Yaptığımız tesisler bizleri gururlandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen biri. O da bunu çok istiyor. İnanıyoruz ve başaracağız.

Yürekten inanıyoruz, kazanacağız ve başaracağız. Bu ülkeye böyle güzel bir organizasyon yakışır.\"

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HABER - KAMERA: MUSTAFA AKIN - SERHAN TÜRK - İSTANBUL / DHA