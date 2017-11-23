(Ön haber) FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da yapıldı 

FIFA Başkanı Gianni Infantino: \"Türkiye, dünya futbolunun gelişimi için önemli bir ülke\"

\"Türkiye\'nin EURO 2024\'ü çok güzel yapacağına eminim\"

\"Futbolda transfere yılda 5 milyar Dolar harcanıyor ve bunun yüzde 10\'u menajerlere, yani futbolun dışına gidiyor\"

\"Hakemler de hata yapar, onlar da insan. Bunun için VAR önemli bir uygulama\"

FIFA\'ya üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul\'da yapıldı.

FIFA reformlarının temel girişimlerinden biri olarak 2016\'da başlatılan; stratejik konuları görüşmek, tartışma platformu oluşturmak, münazara ve bilgi alışverişi yapmak için FIFA\'ya üye ülkelerin bir araya geldiği zirvenin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Yaklaşık 20 ülkeden temsilci zirveye katılırken, basın toplantısı FIFA Başkanı Gianni Infantino\'nun konuşmaları ile başladı. Açıklamalarına Türkiye\'ye ve TFF\'ye teşekkür ederek başlayan Infantino, Beşiktaş\'ı da Şampiyonlar Ligi\'ndeki başarısından dolayı tebrik etti. Infantino futbolu korumak ve geliştirmek için gelirleri de artırmaları gerektiğini söyledi.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise \"Infantino\'yu burada ağırladığımız için çok mutlu olduk. Kendilerine hoş geldin diyoruz. TFF olarak amacımız fair-playde öncü olmak. 94 yıldır birlikte ortak çalıştığımız FIFA ile bunu sürdürmeyi hedefliyoruz\" dedi.

Basın toplantısının soru-cevap bölümünde öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

Infantino: \"TFF bizim için en önemli federasyonlardan biri. Türkiye sadece Avrupa için değil dünya için de önemli bir ülke.

\"Futbolda transfere yılda 5 milyar dolar harcanıyor. Belki yüzde 10 menajerlere çıkan para bu parada futbolun dışına çıkıyor.\"

\"Futbolcu - menajer olayını tekrar değerlendireceğiz.\"

\"Transfer dönemlerini kısaltabiliriz.\"

\"Parası olmayan takımlar transfer yapamaz. Önümüzdeki yıl farklı kurallar getirebiliriz.\"

\"Ben FIFA Başkanı olduğumda FIFA tarihinin en kötü ve zor dönemini yaşıyordu.\"

\"Rusya\'da düzenlenecek olan Dünya Kupası bence muazzam olacak. Bu da FIFA\'nın imajını yükseltecek.\"

\"Bence Finansal Fair-Play başarılı. Bu uygulama sayesinde 5 yılda kayıplar yüzde 90\'a yakın azaldı.\"



\"Türkiye\'deki yabancı oyuncu kuralı hakkında tam bilgim yok ama bence tüm takımların kendi oyuncularını yetiştirmesi ve onlara önem vermesi gerekir.\"

\"Türkiye\'de futbol çok önemli. Herkes futbola ilgili. Burada herkes futbolu tutku ile yaşıyor. Türkiye tam bir futbol ülkesi. Böyle bir ülkenin organizasyonlara talip olması tabii ki çok güzel. Ben UEFA Başkanı değilim ama Türkiye\'nin EURO 2024\'ü çok güzel yapacağına eminim.\"



\"Milli Takımların maç takvimi ile ilgili çalışmalarımız var.\"

\"Hakemler de hata yapar, onlar da insan. Bunun için VAR önemli bir uygulama. Buna yönelmeliyiz.\"

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Haber: Sercan SAPANATAN - Kamera: Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)