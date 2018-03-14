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Spor

(ön haber) Fenerbahçeli Skrtel ve Josef de Souza derbi öncesi konuştu

Josef de Souza: "Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ve şampiyonluk yarışımızı sürdüreceğiz" Martin Skrtel: "19 yıllık seri bu maçtan sonra da sürecek

14 Mart 2018 17:48

Josef de Souza: \"Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ve şampiyonluk yarışımızı sürdüreceğiz\"

Martin Skrtel: \"19 yıllık seri bu maçtan sonra da sürecek. Buna inanıyoruz\"

Mustafa AKIN - İSTANBUL / DHA

Fenerbahçeli futbolcular Martin Skrtel ve Josef de Souza, Spor Toto Süper Lig 26. haftasında oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştular.
İki futbolcunun açıklamasında öne çıkan sözleri şöyle;
JOSEF DE SOUZA
- Zor bir maç olacak ama kazanmak için her türlü imkana sahibiz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ve şampiyonluk yarışımızı sürdüreceğiz. 
- Tüm takımlar için orta saha önemlidir. O bölgede oynayan oyuncular o akşam katkı sağlamak için elinden geleni yapacaktır. Derbilere her zaman farklı bir konsantrasyonla hazırlanırım. 
- Beşiktaş derbisinde iyi günümüzde değildik. Galatasaray maçı farklı olacak. Zaten Galatasaray maçları bizim için hep farklı geçmiştir, yine öyle olacağını düşünüyorum
MARTIN SKRTEL
- Derbiler her zaman özel olmuştur. Bugüne kadar burada birkaç derbi oynadım. Her zaman özeldi, hafta sonu da özel olacağını düşünüyorum.
- 19 yıllık seri bu maçtan sonra da sürecek. Buna inanıyoruz. Taraftarın desteğiyle inanıyorum ki o akşam galibiyetle ayrılacağız.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Skrtel ve Souza\'nın açıklamaları

*Basın toplantısı devam ediyor*

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