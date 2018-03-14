(ön haber) Fenerbahçeli Skrtel ve Josef de Souza derbi öncesi konuştu

Josef de Souza: \"Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ve şampiyonluk yarışımızı sürdüreceğiz\"
Martin Skrtel: \"19 yıllık seri bu maçtan sonra da sürecek. Buna inanıyoruz\"
Mustafa AKIN - İSTANBUL / DHA
Fenerbahçeli futbolcular Martin Skrtel ve Josef de Souza, Spor Toto Süper Lig 26. haftasında oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştular.
İki futbolcunun açıklamasında öne çıkan sözleri şöyle;
JOSEF DE SOUZA
- Zor bir maç olacak ama kazanmak için her türlü imkana sahibiz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ve şampiyonluk yarışımızı sürdüreceğiz.
- Tüm takımlar için orta saha önemlidir. O bölgede oynayan oyuncular o akşam katkı sağlamak için elinden geleni yapacaktır. Derbilere her zaman farklı bir konsantrasyonla hazırlanırım.
- Beşiktaş derbisinde iyi günümüzde değildik. Galatasaray maçı farklı olacak. Zaten Galatasaray maçları bizim için hep farklı geçmiştir, yine öyle olacağını düşünüyorum
MARTIN SKRTEL
- Derbiler her zaman özel olmuştur. Bugüne kadar burada birkaç derbi oynadım. Her zaman özeldi, hafta sonu da özel olacağını düşünüyorum.
- 19 yıllık seri bu maçtan sonra da sürecek. Buna inanıyoruz. Taraftarın desteğiyle inanıyorum ki o akşam galibiyetle ayrılacağız.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Skrtel ve Souza\'nın açıklamaları
*Basın toplantısı devam ediyor*