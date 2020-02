(ön haber) Fenerbahçeli Skrtel ve Josef de Souza derbi öncesi konuştu

Josef de Souza: \"Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ve şampiyonluk yarışımızı sürdüreceğiz\"

Martin Skrtel: \"19 yıllık seri bu maçtan sonra da sürecek. Buna inanıyoruz\"

Fenerbahçeli futbolcular Martin Skrtel ve Josef de Souza, Spor Toto Süper Lig 26. haftasında oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştular.

İki futbolcunun açıklamasında öne çıkan sözleri şöyle;

JOSEF DE SOUZA

- Zor bir maç olacak ama kazanmak için her türlü imkana sahibiz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz ve şampiyonluk yarışımızı sürdüreceğiz.

- Tüm takımlar için orta saha önemlidir. O bölgede oynayan oyuncular o akşam katkı sağlamak için elinden geleni yapacaktır. Derbilere her zaman farklı bir konsantrasyonla hazırlanırım.

- Beşiktaş derbisinde iyi günümüzde değildik. Galatasaray maçı farklı olacak. Zaten Galatasaray maçları bizim için hep farklı geçmiştir, yine öyle olacağını düşünüyorum

MARTIN SKRTEL

- Derbiler her zaman özel olmuştur. Bugüne kadar burada birkaç derbi oynadım. Her zaman özeldi, hafta sonu da özel olacağını düşünüyorum.

- 19 yıllık seri bu maçtan sonra da sürecek. Buna inanıyoruz. Taraftarın desteğiyle inanıyorum ki o akşam galibiyetle ayrılacağız.

