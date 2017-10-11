(ön haber) Avrupa şampiyonu millilere birer daire

İşadamı Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı\'na kameralar önünde telefonla sürpriz yaptı

Ali Ağaoğlu: \"Elleri ve ayakları yoksa, aslan gibi yürekleri var\"

Ampute Milli Takımı\'na ödül ve destek yağmaya devam ediyor

Ali Ağaoğlu, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda mutlu sona ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına birer daire hediye ettiğini açıkladı. Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı\'na kameralar önünde telefonla müjdeyi verdi.

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Ağaoğlu, Çekmeköy\'deki yeni projeden birer tane daire vereceğini söyledi. Ağaoğlu toplantıda yaptığı açıklamada, \"Elleri ve ayakları yoksa, aslan gibi yürekleri var\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ağaoğlu\'nun açıklamaları

Cüneyt CENGİZ - Olgucan KALKAN - İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)

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