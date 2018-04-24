(Ön haber) 'Akvaryum Adam' Cem Karabay, 30 saat 20 dakika ile rekor kırdı

Karabay, \'en uzun süre soğuk denizde yaşama\' rekorunu iki katına çıkarttı

Olgucan KALKAN / Gökçeada (ÇANAKKALE),(DHA)

Guinness Rekorlar Kitabı\'na giren ilk ve tek Türk sualtı sporcusu olan \'Akvaryum Adam\' Cem Karabay, \'en uzun süre soğuk denizde yaşama\' rekor denemesine imza attı. Norveçli sporcu Nils-Roar Selnes\'e ait olan 15 saat 10 dakikalık rekoru iki katına çıkaran Karabay, 30 saat 20 dakika 17 saniye sonra sudan çıkmasına rağmen, Guinness Rekorlar Kitabı\'na 30 saat 20 dakika olarak tescil edildi. Cem Karabay, soğuk sudan Türk bayrağı ile çıkarak poz verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cem Karabay\'ın sudan çıkışı

- Cem Karabay\'ın açıklamaları

- Türk bayrağı ile pozu

- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)