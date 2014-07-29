'Onbinlerce silah Taliban'ın elinde olabilir'



ABD'nin Afganistan'ın yeniden imarından sorumlu özel müfettişi John Sopko, açıkladığı raporda, ülkeye gönderilen on binlerce silahın kayıp olduğunu belirtti. Raporda, Afganistan’a gönderilen silahlar, değerleri, envanter sistemindeki karmaşa ve olası senaryolara yer verildi.

Raporda, 2004 yılından bu yana Afganistan'a, aralarında 465 bin el bombası, saldırı tüfeği, tabanca ve makineli tüfek bulunan 747 binin üzerinde silah ve teçhizat getirildiği yer alıyor. Raporda aynı zamanda mühimmatın 626 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

Raporda, Afganistan'daki tüm silah depolarında yapılan incelemeler sonucu, kayıp silahlar ve bir takım düzensizlikler olduğu ortaya çıkarıldı.

Özel müfettiş Sopko raporda, Afgan yönetiminin de Amerikan yönetiminin de düzenli bir envanter yapmamış olmalarını eleştiriyor. Afgan yönetiminin, tüm teçhizatı düzenli bir şekilde muhafaza etmediğine dikkat çeken Sopko, silahların idare edilmemesinin, kullanılmış olanların imha edilmemesinin, kayıp silahların Taliban'ın eline geçmiş olduğu tehlikesine işaret ettiğini vurguladı.

Afganistan'daki silahlara yönelik Pentagon'da iki veri sistemi bulunuyor. Birinde ABD'den gönderilen, diğerinde ise Hindikuş'a teslim edilen silahların bilgisi yer alıyor. Raporda, 203 bin 888 silahın ya hiç kaydı olmadığı ya da çift kaydının olduğu belirtiliyor. Öyle ki sistemde aynı seri numarasının üç kez girilmiş olduğu ve 60 bin silahın ise teslim tarihlerinin sisteme girilmemiş olduğu belirtiliyor.

Ancak rapora göre en önemli sorunlardan biri en başından bu yana Afgan güvenlik güçlerine gereğinden de fazla silah gönderilmiş olması. Müfettişlerin incelemelerine göre Afgan güvenlik polislerine gereğinde 112 bin daha azla silah teslim edildiği ortaya çıkarıldı.

Rapor iki önemli sonuca odaklanıyor. Birincisi, iki silah kayıt sistemi birleştirilip, denetlenmeli, ikincisi ABD Savunma Bakanlığı, kayıp silahların aranmasında Afgan yetkililere destek sağlamalı.