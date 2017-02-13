On binlerce Meksikalı Trump'ı protesto etti

On binlerce Meksikalı ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi. En büyük gösterilerden biri başkentte yapıldı. Bağımsızlık anıtı önünde toplanan, beyaz kıyafetler giyinen binlerce gösterici, "Duvar değil, köprü istiyoruz" sloganı attı. Göstericiler yürüyüş sırasında Meksika milli marşını söyledi.

Guadalajara kentinde de binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Organizatörler Meksika genelinde 20 kentte gösteri çağrısında bulunmuştu.

Gösteriler sırasında sık sık ABD Başkanı Donald Trump'a, 'Meksika'ya saygı göstermesi' çağrısında bulunuldu. Gösterinin organizatörlerin Isabel Miranda, "Bu Trump'a karşı, Meksika için yapılan bir yürüyüş. Hepimizi birleştiren, ortak bir rakibimiz var, o da Donald Trump" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump Meksikalıları uyuşturucu satıcısı ve tecavüzcü diye tanımlamış ve tepki çekmişti. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) yeniden müzakere etmek isteyen ya da iptal etmek isteyen Trump ayrıca Meksika sınırına yasa dışı göç ve uyuşturucu ticaretini engellemek için bir duvar örmeyi planlıyor ve duvarın masrafını Meksika'nın karşılamasını istiyor.

Söz konusu duvar nedeniyle Trump ile Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto arasında gerginlik yaşanmış, Nieto 'duvar gerilimi' sonrasında ABD ziyaretini iptal etmişti.

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dpa/HT/HS