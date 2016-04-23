On binlerce kişi TTIP’e karşı yürüdü



Aralarında çevre örgütleri, tüketici haklarını koruma örgütleri, sendikalar, kiliseler ve siyasi partilerin de bulunduğu on binlerce kişi Avrupa'daki ekolojik ve sosyal standartları tehlikeye atacağı gerekçesiyle Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması'nı (TTIP) protesto etti. Polisin verdiği rakamlara göre 35 bin, organizatörlere göre 90 bin kişi mitinge katılım gösterdi. #bbig

Gösteriye katılan Yeşiller milletvekili Jürgen Trittin, yarınki temaslarda Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Obama'nın serbest ticaret anlaşmasının özüne dair hususları kararlaştıracağını söyledi. Trittin “Burada iyi transatlantik vatandaşları gösteri yapıyor. Avrupa ile ABD arasında dürüst bir anlaşmaya karşı değiliz” diye konuştu. Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter ise Merkel ile Obama görüşmesinden büyük bir sonuç beklemediğini ifade etti. Hofreiter şu haliyle TTIP'in yürürlüğe geçemeyeceğini belirtti. Sol Parti milletvekili Diether Dehm ise “TTIP için şanslar yüzde 50 yüzde 50. Bir yıl önce bu yüzde 60'a yüzde 40'tı” diyerek anlaşmanın hayata geçmeme ihtimalinin yükseldiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Merkel ise Obama'nın ziyareti öncesi TTIP anlaşmasını savundu. ABD ile yapılacak anlaşmanın AB açısından “standartlarını dünya çapında tanımlama” fırsatı sunduğunu belirten Merkel “Standartlarımızın gerisine düşmüyoruz, çevre alanında, tüketici haklarının korunması alanında Avrupa'da geçerli olan ne varsa bunu güvence altına alıyoruz” diye konuştu.

TTIP'in imzalanması halinde Avrupa ve ABD'de 800 milyon insanı kapsayan bir serbest ticaret bölgesi kurulmuş olacak.