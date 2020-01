On binlerce kişi Trump’ı protesto etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak, İran, Libya, Somali, Suriye, Somali ve Yemen uyruklu 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına getirdiği ABD'ye seyahat yasağı, hafta sonu ABD'nin birçok kentinde protesto edildi. Pazar günü New York'ta Manhattan'ın güneyindeki Battery Park'ında on binlerce kişi Trump'ı protesto etmek için toplandı. Washington'daki Beyaz Saray'ın önünde de on binlerce kişi Trump'ın cuma günü imzaladığı kararnameyi protesto etti. Aktivistler, ABD'nin diğer kentleri ve birçok havalimanında da protesto çağrısında bulundu.

Trump'a Cumhuriyetçilerden eleştiri

Trump'a kendi tabanından da sert eleştiriler geldi. Saygın Cumhuriyetçi senatörlerden John McCain CBS televizyonuna verdiği demeçte, "Trump'ın kararnamesi ABD'yi daha güvenli kılmaktan ziyade cihatçılara Batı'ya karşı kullanabilecekleri propaganda malzemesi vermekte" diyerek eleştirdi. McCain, Cumhuriyetçilerden Lindsay Graham ile birlikte yaptığı ortak açıklamada kararnamenin "Terörle mücadelede kendi kendimize açtığımız bir yaraya" dönüşebileceği yönünde uyardı.

Bununla birlikte yaklaşık 16 eyaletin başsavcıları Trump'ın "anayasaya aykırı ve Amerikan olmayan" olarak niteledikleri kararnameye karşı harekete geçeceklerini duyurdu. Demokrat Parti'ye üye başsavcıların yaptığı ortak açıklamada ABD hükümetinin anayasaya uygun hareket etmesi, "bir göç ulusu olan tarihimize saygı göstermesi" ve sadece uyruğu veya inancı nedeniyle insanlara yasa dışı muamele yapmamasını sağlamaya çalışacakları bildirildi.

Trump kararnameyi savundu

Kararname ülke içinde olduğu karar ABD dışında da büyük tepki çekti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, terörle mücadelede "Belli uyruktan ya da belli bir inanca mensup insanların toptan töhmet altında bırakılmamasına" karşı uyardı.

Trump, pazar günü yaptığı açıklamada kararnameyi savundu. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada söz konusu seyahat yasağının Müslümanlara yönelik olmadığı vurgulandı. Halkın büyük çoğunluğu Müslüman olan yaklaşık 40'tan fazla ülkeye seyahat yasağı getirilmediğine dikkat çekilen açıklamada "Burada bir dini inancın söz konusu olmadığı aksine terör ve ülkenin güvenliğinin söz konusu olduğu" belirtildi.

Kararnameye mahkeme engeli

Trump, cuma günü Irak, İran, Libya, Somali, Suriye, Somali ve Yemen uyruklu vatandaşlara 90 gün vize verilmemesini öngören kararnameyi imzalamıştı. Kararname ile Suriyeli mültecilere süresiz, küresel çaptaki diğer tüm mültecilere de 120 gün boyunca ABD'ye seyahat yasağı getirilmişti.

Trump'ın imzaladığı kararname çok sayıda ülkede havalimanlarında kaosa yol açmış, tüm seyahat belgeleri hazır olmasına rağmen Irak, İran, Libya, Somali, Suriye, Somali ve Yemen uyruklu birçok yolcu havalimanlarında alıkonulmuştu.

Ancak uçuşlarına izin verilmeyen yolcuların şikâyetleri ve vatandaş hakları aktivistlerinin protestoları sonuç vermiş, New York Federal Mahkemesi ABD Başkanı Trump'ın bazı Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girişlerine kısıtlama getiren kararnamesini geçici olarak askıya almıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/dpa, BD/GA