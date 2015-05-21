On binlerce kişi alkol kurbanı



Alman hükümeti, 2015 Uyuşturucu ve Bağımlılık Raporu'nu kamuoyuna sundu. Aşırı alkol tüketiminin Almanlar arasındaki en büyük bağımlılık sorunu olduğu tespit edilen raporda, aşırı alkol ve tütün karışımının etkileri nedeniyle yılda 74 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rapora göre, bir Alman yılda ortalama 9,6 litre saf alkol tüketirken, 18 - 64 yaş arasında 1 milyon 770 kişi de alkol bağımlısı olarak nitelendiriliyor. Aynı yaş grubundaki 2 milyon 310 kişi de ağrı kesici, uyku ve rahatlama etkisi yaratan ilaçların bağımlısı.

Alkolün sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinde kalp yetmezliği ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise psikolojik sorunlar geliyor. Raporda 2013 yılında 338 bin 204 kişinin alkolün neden olduğu psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye başvurduğuna dikkat çekildi.

Sigara tüketiminde gerileme

Raporu Berlin'de düzenlenen basın toplantısında tanıtan Alman hükümetinin Uyuşturucu Sorumlusu Marlene Mortler, Almanya'da aşırı alkol tüketiminin ana problem olduğunu belirterek, sigara tüketiminde ise gerileme olduğunu söyledi. Rapora göre, her dört Alman'dan biri, yani halkın yüzde 24,5'i düzenli olarak sigara içiyor. 1999 yılında ise sigara içenlerin oranı yüzde 28'di.

Sigara tüketiminin özellikle gençler arasında azaldığı gözlendi. 12-17 yaşları arasında sigara içenlerin oranının ilk kez yüzde 10'un altına düşerek yüzde 9,7'ye gerilediği tespit edildi.

Ancak tütün ürünlerinin sağlık açısından büyük riskler oluşturmayı sürdürdüğüne işaret eden eden Mortler, sigaranın etkilerinin yılda 110 bin erken ölüme yol açtığını ifade etti.

Uyuşturucu kullanımı

Mortler, gençler arasında sorunlara yol açan gelişmelerin de gözardı edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi. Geçen yıl uyuşturucu ölümlerinin yüzde 3 artarak bin 32'ye yükseldiğini belirten Mortler, Cyristal Meth kullanımının yayıldığı ve diğer yeni psikoaktif maddelerle ilgili tehdidin de arttığı uyarısında bulundu.