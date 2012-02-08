On binlerce kadınının 'ortak ağıt'ı sahnede…

T24 - Tiyatro sahnesinde bu kez, kurmaca metinlerin repliklerinin yerine, on binlerce kadının sesiz çığlığı yankılanıyor…





Sivas Devlet Tiyatrosu, Türkiye’nin gündeminden düşmeyen yıllardır kayıp çocuklarını arayan binlerce annelerin dramını mitolojik bir dille konu alan Hasan Öztürk’ün “Ortak Ağıt” isimli eserini sahneleyerek, sosyal yaşamda gölgelenmiş bir gerçeği sahne ışıklarıyla aydınlatıyor.



Bengisu Gürbüzer Doğru’nun yönetmenliğinde, Sivas Devlet Tiyatrosu’nun, Türkiye’de ilk defa 12 Ocak’ta seyirciyle buluşturduğu oyun, 9-10 Şubat Saat 19.30’da 11 Şubat’ta ise saat 14.00 ve saat 19.30’da Sivas Atatürk Kültür Merkezi’nde perde açacak.

“Ortak Ağıt“ sessiz ama güçlü bir çığlıktır



Oyunun yönetmeni Bengisu Gürbüzer Doğru, sahneye koyduğu oyunu, ‘evlatlarını bağırlarına gömmüş tüm annelerin sessiz ama güçlü çığlığı’ olarak tanımlıyor. Gürbüzer Doğru şunları dille getiriyor:



“Sevginin tanımı yapılırken de bir sürü şey söylenir, ancak bir annenin yavrusuna duyduğu sevginin tanımlaması yoktur. O bağı anlamak imkânsızdır ve o bağ zorla koparılmaya çalışılırsa, zorla evlatlar annelerinden ayrılır ve baskılar yüzünden ölürlerse, birde mezarsız bırakılırlarsa, annelerin yüreğinden kopup gelen o çığlığın karşısında durmak güçleşir.

Evlatlarını bağırlarına gömmüş tüm annelerin sessiz ama güçlü çığlığıdır Ortak Ağıt…”

