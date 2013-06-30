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'Allah bizi lanetlediyse neden bu kadar tatlıyız?'

21. LGBT Onur Haftası'nın son gününde yapılan Onur Yürüyüşü'nde 'Alışın, gitmiyoruz' demek için binlerce kişi Taksim Meydanı'nda toplandı

30 Haziran 2013 21:15

Türkiye’de 20 yılı geride bırakan LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans) Onur Haftası'nın son gününde binlerin katılımıyla Onur Yürüyüşü yapıldı. Saat 17:00'de, Taksim Meydanı'nda toplanan ve Tünel'e doğru yürüyen kalabalık, "Aşkım nerdesin? Burdayım", "Ahlakınız batsın", "Ahmet Yıldız burada, katilleri nerede" sloganlarıyla İstiklal Caddesi boyunca yürüdü. "Diren ayol", "Direnişin 'o' biçimi", "Lezbiyenler vardır", "Translar vardır" yazılı lolipoplar ve "Allah bizi lanetlediyse neden bu kadar tatlıyız" , "Freddie Mercury'ni askerleriyiz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Gezi Parkı eylemlerine destek verirken, Medeni Yıldırım'ın hayatını kaybettiği Lice olayını da kınayan sloganlar attı. Kitle, Demirören AVM'yi önünden geçerken ıslıklarla protesto etti.      

Taksim'de yapılan Onur Yürüyüşü'ne CHP İstanbul milletvekilleri Binnaz Toprak, Şafak Pavey, Melda Onur, Müslim Sarı ve Mahmut Tanal ile Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün de yürüyüşe destek verdi.

 

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