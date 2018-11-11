On ay hapsi istenen Roma belediye başkanı beraat etti

Esma Çakır / Roma, 10 Kasım (DHA) - Bir yolsuzluk davasına ilişkin yalan beyanda bulunmaktan 10 ay hapsi istenen Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi beraat etti. Ceza alması durumunda istifası beklenen Raggi, “Başım dik bir şekilde Roma halkı için çalışmaya devam edeceğim,” dedi.

Virginia Raggi, 2016 yılında yolsuzluk suçuyla tutuklanan eski özel kalem müdürü ve sağ kolu Raffaele Marra’nın, kardeşi Renato Marra’yı belediyede kültür daire başkanlığı görevine getirmesi ve maaşını yüksek tutması meselesinin de incelendiği soruşturmayı yürüten makamlara yalan beyanda bulunmakla suçlanıyordu.

Raggi, bu konuya ilişkin bilgisi olmadığını, tutuklanan Marra konusunda yanıldıklarını, bu yanlış seçimden dolayı kent halkından ve partisinden özür dilediğini söylemişti.

Cuma günü mütalaasını açıklayan savcı ise, Raggi’ye 10 ay hapis cezası verilmesini talep etmişti.

İktidar ortağı, popülist ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi’nin mensubu olan Raggi, 2016 yılının Haziran ayında bu göreve seçilmişti.

Bu, 2013 yılında ilk kez genel seçimlere girerek oy patlaması yaşayan partisinin yerel seçimlerdeki ilk büyük başarısı olmuştu.

Roma’nın ilk kadın ve en genç belediye başkanı unvanını alan 40 yaşındaki Raggi’nin karar sonrası mahkeme salonunda ağladığı aktarıldı.

Kararın hemen ardından sosyal medya hesaplarından paylaştığı iletide bu haberi duyuran Raggi, “Bu karar, iki yıllık çamuru temizledi. Sevgili şehrim Roma ve tüm halkı için başımız dik olarak yolumuza devam edeceğiz,” dedi.

Teşekkür ettiği Mahkeme Heyeti’nin kendisine yönelik iki yıldır süren eşi görülmemiş haksız ve vahşi medyatik-siyasi şiddete son verdiğini de ekleyen Raggi, bu süre içinde gururla halkına hizmet etmeye devam ettiğini belirtti.

Raggi, Roma halkından, kentin yeniden doğuşunda kendileriyle işbirliği yapmalarını istediğini de ekledi.

Raggi’nin aklanması, göç meselesi ve bütçe yasası konularında Avrupa Birliği (AB) ile ters düşen ve anketlerde 4 Mart genel seçimlerinden bu yana yaklaşık beş puan kaybeden iktidar ortağı partisi 5 Yıldız’a da nefes aldırdı.

Hareketin lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio de, İtalya’nın en çok katledilen belediye başkanı olduğunu öne sürdüğü Raggi’nin iki yıldır saldırı altında olduğunu, “alçak çakallar” diye tanımladığı gazetecilerin iki yıldır her gün saçmalıklarla belediye başkanını 5 Yıldız’dan dışlamaya zorladığını öne sürdü.

Di Maio, entelektüel ve ahlaki bakımdan yoldan çıkmış olduğunu iddia ettiği medyanın, aşırı sağdaki Lig ile koalisyon oluşturdukları hükümeti düşürmeye çabaladığını belirtti.

Di Maio, “Haydi Virginia (Raggi)! Seni her zaman savunduğum ve sana inandığım için mutluyum” diye belediye başkanına desteğini sürdürdü.

5 Yıldız Hareketi’nin 2016’da belirlediği Etik Kodu’nun 9. maddesi, belediye başkanlarının görev süreleri boyunca ceza almaları durumunda istifa etmelerini öngörüyordu.

Di Maio da ceza alması durumunda bu kod kapsamında Raggi’nin gereğini yapacağını söylemişti.

Başkentin belediye başkanı Virginia Raggi’nin ceza alması durumunda, geleneksel partilere rakip olarak doğan, yolsuzluklara isyan eden, “temiz” ve “şeffaf” bir yönetimi şiar edinen 5 Yıldız büyük bir yıkım yaşamış olacaktı.

Raggi, yıllık bütçesinin iki katı kadar, 12 milyar euro borç yüküyle devraldığı kentin, özellikle çöp, ulaşım ve altyapı başta olmak üzere devasa sorunlarının üstesinden gelememekle suçlanıyor. Bu nedenle geçen ay binlerce kişi belediye binası önünde toplanarak, “Roma yeter, diyor” sloganlarıyla onu istifaya çağırdı.

Bir önceki belediye başkanı Ignazio Marino, yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etmişti. (Fotoğraflı)