'Siirt'in damadı olarak sesleniyorum, teröre karşı tepkinizi koyun'

Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Siirt Şehir Stadı'nda kurulan çadırda düzenlenen "Kadının Emeği Türkiye'nin yeni Ekonomik Dinamiği" töreninde yaptığı konuşmada, Siirt'in 2014'ün Mart ayında yeni bir sürecin de adımını atacağına inandığını söyledi.

Başbakan Erdoğan, "Çünkü az önce arka sokakları şöyle dolaşırken, o arka sokakların halini görünce gerçekten üzüldüm. Çünkü daha modern, daha temiz bir Siirt için diyorum ki bu anlayışlarla yerel yöneticilik olmaz. Onun için el ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz ve bunu başaracağız" diye konuştu.

Kadınlara "Siz isterseniz şu çözüm sürecinde terörü bitirirsiniz, size inanıyorum" diyen Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün aynı zamanda bunun miladı olmasını istedi.

'Nuran'ın yaşadığı olaydaki metanetli tavrının örnek olmasını arzu ediyorum'

Başbakan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Burada, aramızda çok ama çok değerli bir kardeşimiz var. O Türkiye'nin en kahraman kızlarından biri. O Türkiye'nin gururu bir kardeşimiz. Çünkü o Türkiye'nin en genç gazisi. Sevgili kardeşim Nuran Evin. O kadar dirayetli, o kadar yürekli, o kadar yiğit ki inşallah Rabbimin lütfuyla iyileşecek ve inanıyorum ki inşallah ayağa da kalkacak. Umutsuz olmayacağız. İnşallah bu da olacak. Rabbim her şeye kadirdir. Nuran'ın bir an önce iyileşmesi için dua ettik, dua ediyoruz. Tüm hanım kardeşlerim, onun ablaları, kardeşleri, hep beraber bunu yapacağız. Elimizden gelen neyse, başta şahsım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanım, Valimiz, hep birlikte, kendisine de söyledim, söylüyorum, en ufak bir aksamaya yer yok, sen bizi her zaman haberdar edeceksin.

Nuran kızıma, Nuran kardeşime 21 Eylül akşamını tekrar hatırlattığımız için bizi bağışlasın ama Nuran'ın yaşadığı olaydaki metanetli tavrının, onun sabrının, onun dirayetinin tüm kadınlara örnek olmasını ben gönülden arzu ediyorum. O talihsiz akşam Siirt'te teröristler pusu kurdular ve bir arabaya 100'den fazla mermi yağdırdılar. Aracın içinde bildiğiniz gibi 5 kızımız vardı. Maalesef 3'ünü şehit verdik. Onlar yüce bir makamdalar. Nuran ve Gülcan kardeşlerimiz ise hamdolsun araçtan sağ olarak çıkarıldılar."

Son dönemde benzeri bir saldırının Bingöl'de yaşandığını hatırlatan Erdoğan, "Orada da Hatice Belgin kardeşimizi çocuğuyla kaybettik. Batman'da Mizgin Doruk kardeşimizi karnında bebeğiyle kaybettik. Şehitlerimize tekrar Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Gazi kardeşlerim, değerli Siirtli hanım kardeşlerim, onları yalnız koymayacak" dedi.

'Silah hiçbir sorunun çözümü değildir ve olamaz'

"Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, silah hiçbir sorunun çözümü değildir ve olamaz. Terörün ve onun ortaya koyduğu şiddet hiçbir şekilde mazur görülemez" diyen Erdoğan, silahın arkasında, acıdan, gözyaşından, kandan başka hiçbir şey bırakmadığını dile getirdi.

Erdoğan, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Terör Türkiye'nin tamamını olduğu kadar bu topraklara, bu toprakların insanlarına çok ağır bedeller ödetti. Bir kardeşiniz olarak sizlere sesleniyorum. Siirt'in bir damadı olarak, enişteniz olarak sizlere sesleniyorum. Tüm kalbimle, tüm samimiyetimle sizlere sesleniyorum. Bu yolun bir çıkmaz sokak olduğunu artık sizler de daha güçlü şekilde dile getirin diyorum. Evlatlarımızı elimizden alan, yavrularımızın eline silah verip onları robota çeviren, yavrularınızı ölmeye ve öldürmeye gönderen bu şebekeye karşı lütfen siz de sesinizi yükseltin. Anneler, değerli anneler, biz bu meseleyi birlikte çözeceğiz ama sizinle çözmek istiyoruz. Biz, sizler için özellikle çırpınıyoruz, bir şeylere rağmen çırpınıyoruz, aşırılıklara rağmen çırpınıyoruz, bedeli ne olursa olsun bu bedeli baldıran zehiri de olsa içmeyi göze alarak çırpınıyoruz. Sizin acınızı, gözyaşınızı dindirmek bizim için çok çok önemli bir görev. Ankara'da bizim önümüze engeller çıkartanlara, çözümü engellemek isteyenlere, gençlerin kanı üzerinden siyaset yapanlara inat biz çözmek için yüreğimizi ortaya koyuyoruz, siz de yanımızda olun. Anneler, annelik şefkatinizle sizler de yüreğinizi ortaya koyun."

Nuran Evin'in yaşadığı acıyı bu topraklarda başkalarının yaşamamasını isteyen Erdoğan, "Siirtli hanım kardeşlerimin, Siirtli anaların yaşadığı acıyı başka kadınlar, başka anneler artık yaşamasın" dedi.

Silahların değil artık gönüllerin, fikirlerin, siyasetin konuşması gerektiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Eğer fikirlerine güveniyorlarsa silahları ayaklarının altına alsınlar. Siirt'in sevgili anneleri, peygamberler diyarı, sahabeler diyarı, alimler, erenler diyarı, Siirt'in sevgili anneleri, sizin hayır dualarınız var ya işte o hayır dualarınızı bizlerden eksik etmeyin. O hayır duaları tüm kapıları açar. O hayır duaları tüm engelleri aşar. O hayır duaları bizim de gayretlerimizle kanı, gözyaşını ve acıyı durdurur. Hem hayır dualarınızı eksik etmeyin hem de artık bu sürece analık yüreğinizle 'dur' deyin. İnanın siz 'dur' derseniz bu kan durur. Siz 'yeter' derseniz bu gözyaşı diner. Bu kutlu yolda, bu hayırlı yolda sizlerden destek bekliyoruz. Muhalefetin uzlaşmaz siyasetine, medyanın sorumsuz tavrına rağmen milletle biz bu yolda yürüyor, milletle bu meseleyi çözeceğimize inanıyoruz. Niyetimiz hayır, inşallah akıbetin de hayır olacağına gönülden inanıyoruz."