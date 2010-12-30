Ömürlerinin yarısı cezaevinde 'tutuklu' olarak geçti

T24 - 31 Aralık’ta yürürlüğe girecek yasayla birlikte terör suçlarından 10 yıldan fazla süredir cezaevinde bulunan tutuklular serbest bırakılacak.



Cezaevlerinde infaza dönüşmüş şekilde 10 yıldan fazla süredir tutuklu bulunan yaklaşık 30 kişi bulunuyor. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Tutukluluk sürelerine ilişkin olarak 31 Aralık’ta yürürlüğe girecek yasayla birlikte terör suçlarından 10 yıldan fazla süredir cezaevinde bulunan tutuklular serbest bırakılacak. Avukatların verdiği bilgiye göre, cezaevlerinde infaza dönüşmüş şekilde 10 yıldan fazla süredir tutuklu bulunan yaklaşık 30 kişi bulunuyor. Bir Suriye vatandaşının da aralarında bulunduğu tutukluların çoğu PKK ve sol terör örgüt üyeliğinden tutuklu olarak cezaevinde yatıyor.



Avukat Keleş Öztürk, MLKP davasından yargılanan 3 müvekkilinin; avukat Ercan Kanar PKK ve TKP/ML davasından 4 müvekkilinin; avukat Gülizar Tuncer MLKP davasından 3 müvekkilinin; avukat Sedat Yurttaş PKK davasından yargılanan 4 müvekkilinin; avukat Mihriban Kırdök TKP/ML(B) davasından 4 müvekkilinin; avukat Meral Hambayat DHKP-C davasından yargılanan 1 müvekkilinin ve avukat Filiz Kılıçgün TKP/ML(B) davasından 1 müvekkilinin 10 yıldan fazla süredir tutuklu bulunduğunu bildirdi. Avukatların verdiği bilgiye göre, 10 yıldan fazla tutuklu bulunan yaklaşık 30 kişi cezaevinde yatıyor.



MLKP davasının avukatlarından Gülizar Tuncer, 10 yıldan fazla süredir tutuklu yatanların net sayısına ilişkin Adalet Bakanlığı’na başvurduklarını ancak bir cevap alamadıklarını belirtiyor.

Devletin, tehlike olarak gördüğü siyasi dava sanıklarını dışarı çıkmaları halinde infial yaratacakları endişesiyle içeride tuttuğunu iddia eden Tuncer, “İki defa değişen yürürlülük tarihi sırasında Yargıtay ve mahkemeler çok hızlı çalıştı. 2008 yılından beri sırf tahliye edilmesinler diye çoğu tutuklu hükümlü hale getirildi. Bu, çıkabilecek insanları engellemek için bilinçli yapılan bir şeydi” diyor.





Ergenekon’la gündemde



15 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan Şahap Doğan’ın avukatı olan Ercan Kanar ise, Ergenekon davasıyla gündeme gelen tutukluluk konusunun yıllardır bir sorun olduğunu ifade ederek daha çok Kürt ve sol davalarında istenen cezanın infazı kadar tutukluluk süresinin devam ettiğini öne sürüyor.



Yasanın ertelenişini hak gaspı olarak değerlendiren Kanar, “Beş yıl önce güya uzun süren tutuklulukları önlemek için yasa geçti ama tam tersi oldu. 2008’de erteleme olmasaydı tutuklulukta 10 senesi dolanlar tahliye olacaktı. Devlet olaya öç alma mantığı ile bakıyor” diye konuşuyor.



Avukat Sedat Yurttaş ise yasanın Kürt sorunu açısından bir “iyi niyet” adımı olabileceğini belirterek, “Tutukluların serbest bırakılması devletin gösterdiği çabaların bir örneği sayılabilir” diyor.





‘OĞLUM 13 YILDIR İÇERİDE’



Kocaeli 1 Nolu F tipi cezaevinde 13 yıldır tutuklu yatan Barış İnan’ın annesi Berran Yıldırım şöyle konuştu: “Somut delil yok ortada. Bizlere savunma hakkı bile tanınmadı. Bir hafta sonra 38 yaşına basacak oğlum bunu hak etmedi. Bu durum karşısında isyan ediyorum. Uygulamanın nasıl olacağına dair net bir tutum olmaması beni endişelendiriyor. Oğlum çıkacak diye o yoğun heyecanı yaşayamıyorum bile.”





İşte 10 yıldan fazla süredir cezaevinde olan bazı tutuklular



- Şahap Doğan: 15 yıldır tutuklu. Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla müebbetle yargılanıyor.

- Ercüment Yıldız: 14.5 yıldır tutuklu. “Marksist Leninist Komünist Partisi” (MLKP) üyesi olduğu iddiasıyla müebbetle yargılanıyor.

- Muhabbet Kurt: 12 yıldır tutuklu. TKP/ML üyesi olduğu iddiasıyla müebbetle yargılanıyor.

- Fırat Can: 13.5 yıldır tutuklu. TKP/ML üyesi olduğu iddiasıyla müebbetle yargılanıyor.

- Tamer Tuncer: 13.5 yıldır tutuklu. MLKP üyesi olduğu iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

- Turgay Ulu ve Nuri Akalın: 13.5 yıldır tutuklu. MLKP üyesi oldukları iddialarıyla müebbetle yargılanıyor.

- Osman Akbaş, Mehmet Sıddık Emire, Azmi Tansancık, Nihat Durmuş ve Alaaddin Muhammed Şeyho: Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 10 yıldır tutuklular. “Anayasaya karşı işlenen suçlar” kapsamındaPKK üyesi olmakla suçlanıyorlar.

- Ahmet Kesikkulak: 14 yıldır tutuklu. TKP/ML(B) örgüt üyesi olduğu iddiasıyla “anayasal düzeni cebren değiştirme”den müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

- Serdar Güzel: 12 yıldır tutuklu. TKP/ML(B) örgüt üyesi olduğu iddiasıyla “anayasal düzeni cebren değiştirme”den müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

- Taylan Kutlar: 11 yıldır tutuklu. TKP/ML(B) örgüt üyesi olduğu iddiasıyla ‘anayasal düzeni cebren değiştirmek’ten müebbet cezası istemiyle yargılanıyor.

- Yaşar Eriş: 10 yıldır tutuklu. TKP/ML(B) örgüt üyesi olduğu iddiasıyla ‘anayasal düzeni cebren değiştirme’den müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

- Ezgin Engin: 13 yıldır tutuklu. DHKP-C örgüt üyesi olduğu iddiasıyla müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

- Kamil Yaman: 14 yıldır tutuklu. TKP/ML(B) örgüt üyeliğinden yargılanıyor.

- Barış İnan: 13 yıldır tutuklu. MLKP davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı ancak dosyası halen Yargıtay’da bekliyor.

- İsmail Yılmaz: 12 yıldır tutuklu. MLKP davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.?Dosyası halen Yargıtay’da bekliyor.

- Azimet Ceyhan: 11 yıldır tutuklu. MLKP davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, dosyası halen Yargıtay’da bekliyor.

- Mehmet Hasdemir: 10 yıldır tutuklu. Cinayet davasından yargılanıyor.

- İlyas Kutulman ve Bayram Eren: 10 yıldır tutuklular. Terör örgütü Hizbullah üyesi oldukları iddiasıyla ‘Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak’ suçundan müebbet ağır hapis istemiyle yargılanıyorlar.





Yasa ne getiriyor?



Tutukluluk sürelerini düzenleyecek 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 102. maddesi 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girecek. Söz konusu maddenin yürürlülük tarihi 2005 yılından beri erteleniyordu. Yasaya göre, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıl. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatılabilir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok 2 yıl. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam 3 yılı geçemez. Terör suçlarında bu süre iki katına çıkarılabiliyor. Adalet Bakanlığı ve Yargıtay, tartışmalara neden olan madde hakkında görüş bildirerek CMK düzenlemesine göre ağır ceza mahkemelerinde tutukluluk süresinin en fazla 5 yıl, özel yetkili mahkemelerde ise en fazla 10 yıl olacağı yönünde görüş bildirdi.







