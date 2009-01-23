Omurilik zedelenmelerine kök hücre tedavisi

Biyoteknoloji alanında çalışan Geron şirketinin başkanı Thomas Okarma, embriyo kök hücrelerinin hastalara zerk edilmesine ilişkin iznin bu hafta alındığını, çalışmaların da yaz döneminde başlamasının planlandığını söyledi.Okarma, belden aşağısı felçli olan 8-10 hasta üzerinde deneme yapılacağını açıkladı. Bu çalışmanın prosedürün güvenirliliğini test etme amacı taşıdığını bildiren Okama, doktorların bacaklarda his ya da hareket olup olmadığı gibi gelişmelere ilişkin emareleri de inceleyeceklerini kaydetti.Söz konusu araştırmanın, ABD'deki embriyonik kök hücre araştırmaları sürecinde yeni bir sayfa açacağı belirtiliyor.