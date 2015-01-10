Omurilik felçlileri için yürüme umudu mu doğuyor?

Omurilik ile birlikte hareket edebilen esnek implantlar felçli fareler üzerinde denendi. Uzmanlar bu implantların farelerde yürüme kabiliyetini geri getirdiğini söylediler.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, implantlar omurilik zedelenmelerinde umut verici bir araştırma alanı. Ancak sert ve esnek olmayan implant tasarımları omuriliği çevreleyen dokulara zarar veriyor ve sonuç başarısızlık oluyor.

İsviçre'deki Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, aylarca işlev görebilen esnek implantlar geliştirdi.

Uzmanlar esnek implantları ' teknolojide çığır aşan bir başarı' olarak niteliyor.

Omurilik bilim insanları tarafından bir otoyola benzetiliyor. Bu otoyolda elektrik sinyalleri arabalar gibi çift yönde sürekli olarak hareket halinde.

Omurilikte oluşan bir hasar, bacaklardan beyine gönderilen elektrik sinyallerinin bir noktada tıkanmasıyla felce sebep olabiliyor.

Aşama aşama gelişmeler

Aynı araştırma grubu, oluşan hasardan sonra omurilikleri kimyasallar ve elektrikle uyarılan farelerin “koşabildiğini, merdiven çıkabildiğini ve hatta engellerden atlayabildiğini” gösterdi.

Ancak gereken elektrot kabloları doğrudan omuriliğe bağlanıyor ve uzun vadeli bir çözüm sağlamıyordu.

İmplantların ise yeterince esnek yapılmalaları halinde sürtünerek çevredeki dokularda iltihaplanmaya yol açabileceği ve düzgün çalışmayabileceği belirtiliyor.

Ancak Science dergisinin tarif ettiği gibi, yeni geliştirilen bu implant vücutla birlikte hareket edebiliyor ve omuriliğin sorunsuz çalışabilmesi için gerekli olan uyaranları iletebiliyor.

Üzerinde implant denenen fareler yeniden hareket etmeye başladı.

Araştırmaya katılan uzmanlardan Prof. Stephanie Lacour, “Bu implant sinir sistemi hareketlerine uyum sağlayabilmesi için tamamen esnek ve yumuşak yapıldı. Beyin pompalanan kanla nabız gibi attığı için çok hareket eder. Omurilik gün boyunca birçok kez genişler ve geri çekilir, ayakkabılarınızı bağlamak için eğildiğiniz zamanları düşünün. İmplantın insanlarda kullanılması konusuna gelince bunun hemen yarın gerçekleşeceğini söyleyemeyiz. Geliştirdiğimiz özel materyallerin onaylanması için zamana ihtiyaç var. Ancak biz bunun insanlar için somut ve sağlam bir teknoloji olacağına inanıyoruz” dedi.