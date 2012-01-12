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Yaşam

Omurgalı ailesinin en küçük ferdi

Dünyanın en küçük omurgalısının 7.7 milimetre uzunluğundaki bir kurbağa olduğu belirlendi.

12 Ocak 2012 02:00

T24 - Dünyanın en küçük omurgalısının 7.7 milimetre uzunluğundaki bir kurbağa olduğu belirlendi.
 

 
Yeni Gine'de bulunan 7.7 milimetre uzunluğundaki kurbağaya ''Paedophryne amauensis'' adı verildi.


Amerikalı biyologlar, kurbağanın şimdiye kadar bilinmeyen bir türe mensup olduğunu açıkladı.


Kurbağayı bulan bilimadamlarından Chris Austin, boyu ve erkeğinin çiftleşme döneminde böcek gibi ses çıkarması nedeniyle keşfin hiç kolay olmadığını vurguladı.


Paedophryne amauensis, 7,9 milimetre uzunluğundaki sazan ailesinden, ''Paedocypris progenetica'' adı verilen balığı tahtından indirdi.


Konuya ilişkin makale, Amerikan PLoS ONE dergisinde yayımlandı.


Bilinen 60 bin omurgalı türünün en büyüğü ortalama 25 metre boyundaki mavi balina.


 

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