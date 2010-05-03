Ömür uzatacak öneriler

T24-



Nasıl beslendiğiniz konusu hiç kuşkusuz en önemli etken. Herkes ne yemeli ya da ne yememeli konusunda mutlaka birşeyler biliyor. Neyi ne kadar yemesi gerektiğini de. Tabii spor da ortalama yaşam süresini en başta etkileyen nedenlerden. Sadece bu ikisini gerektiği gibi yapmakla ömür uzamıyor. Uzmanlar, yapılması gereken 10 maddeden bahsediyor.



1. Stres

Çok fazla stres bağışıklık sisteminin erken yaşlanmasını tetikler. Günlük yaşamda karşılaşacağınız sorunlar, yaşayacağınız duygusal olumsuzluklar sizi strese sokabilir. Uzmanlar, stresi kontrol altında tutmak için alınacak bazı önlemleri şöyle özetliyor. Düzenli uyku Dengeli beslenme Spor yapmak Hayır demeyi bilmek Kendinize güvenmek Müzik dinlemek Hayal kurmak İyimser olmak. İyimser insanlar strese daha az yatkındır.





2. Çok fazla alkol

Çok fazla alkol almanın vücuda zararları herkes tarafından biliniyor. Özellikle iç organların sağlığı açısından tehlikeli. Her gün spor yapıyor olsanız bile her gün alkol almamanız öneriliyor.



3. Az hareket etmek

Az hareket etmek, spor yapmamak anlamına gelmiyor. Sokağın sonundaki markete bile arabayla gitmek, merdiven yerine asansör tercih etmek vb alışkanlıklar az hareketliliği ifade ediyor. Doktorlar hergün sadece yarım saat yürümenin ömrünüze ömür katacağını vurguluyor.



4. Doymuş yağ içeren gıdaları tüketmek

Doymuş yağlar çoğunlukla hayvan kökenlidir. Yağda, tam yağlı peynir, süt gibi gıdalarda, kanatlıların derisinde ve yumurtada bulunur. Hindistan cevizi, hurma gibi ürünler de doymuş yağ bakımından zengindir. Bu ürünler kötü kolestorolü yükselteceği için sağlığa zararlı. Akdeniz tarzı beslenmede yer alan yiyecekler öneriliyor.







5. Kirli hava / sigara

Kirli hava solumak ömrü kısaltıyor. Boğaz rahatsızlıklarından astıma kadar birçok hastalığın nedenlerinden biri kötü hava koşulları. Sigara içmek de kanser ve kalp krizi riskini artırıyor.



6. Güneş ışınları / solaryum

Her yıl dünyada binlerce insana cilt kanseri teşhisi konuyor. Güneşe çıkmadan önce koruyucu faktörlü krem kullanmak, cilt kırışıklıkları ve lekelerini önlemek için şart. Solaryum alışkanlığı da ömrünüzü kısaltıyor.







7. Az uyumak

Obezite, diyabetik hastalıklar, yüksek tansiyon ve hafıza kayıplarının az uyumakla ilişkisi kanıtlandı artık. Yeterince uyumak için yatak odanızın ona göre düzenlenmiş olması gerektiğine dikkat edin. Televizyon ve radyo varsa çıkarın. İyi bir uyku için odanın karanlık olması da önemli. Günde 6 ile 7 saat arasında uyumanın yaşam süresini uzattığı belirtiliyor.







8. Şekerli gıdaları fazla tüketmek

Şekerli gıdaları fazla tüketmek kilo almanıza ve bunun sonucunda da kalp rahatsızlıklarına neden olur. Yapılması gereken bu gıdaları az tüketmek ya da şeker ihtiyacını kek vb gıdalar yerine meyvelerden karşılamaya çalışmak







9. Evcil hayvan beslemek

Evcil hayvan besleyen kişilerde azalan stres ile kalp krizi riski de düşüyor.







10. Hobi edinmek

İnsanın hobileri doğrultusunda bir uğraş sahibi olması fiziksel ve ruhsal bakımdan hayat kalitesini artırır.