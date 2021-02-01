Ömür Gedik ve Spor İstanbul'dan sokak hayvanlarına yuva

Spor İstanbul çalışanları ve gönüllüleri etkinliklerden artan malzemeleri kullanarak kış aylarında sokaktaki hayvanlara yuva olması amacıyla 32 adet kulübe inşa etti. Örnek kulübenin yapımını Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ile Ömür Gedik gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, öncülüğünde hayvan gönüllüleri ile sporseverlerin bir araya geldiği Köpek Kulübesi etkinliğinde sokak köpekleri için kulübeler inşa edildi ve İstanbul’un farklı noktalarına dağıtıldı.



Spor İstanbul çalışanları ve 41 İstanbul gönüllüsünün yer aldığı organizasyonda, etkinliklerden artan malzemeler kullanılarak soğuk kış aylarında sokaktaki hayvanlar için barınaklar yapıldı. Uzman eğitmenlerin de yer aldığı Köpek Kulübesi etkinliğinde sokak hayvanlarına karşı farkındalığın artırılması ve sokak köpeklerine nasıl yardım edeceğini bilemeyen vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlandı.

Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve ünlü sanatçı, yazar Ömür Gedik’in örnek kulübeyi inşa ettiği etkinlikte toplam 32 kulübe yapılarak; Bakırköy, Zeytinburnu, Sarıyer ve Beykoz’da köpeklerin beslendiği alanlara bırakıldı.



İstanbul Gönüllüleri Hayvan Hakları İlçe Sözcüsü Pınar Satıoğlu’nun da katıldığı organizasyonda; İstanbul gönüllülerinden Köpek Davranış Uzmanı Gökçen Yücekaya katılımcılara, ‘Köpeklerin nasıl beslenmesi gerektiği, sahipsiz dostlara nasıl yaklaşılması gerektiği, köpeklerin doğasında saldırıların nedeni ve korunma yöntemleri’ gibi konular hakkında bilgiler verdi.