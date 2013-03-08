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Ömür Gedik kıyafeti ile ilgili eleştirileri cevapladı

Köşesinde yayımladığı yazıda Ömür Gedik bundan sonra ropörtajlarını tasarımcı kıyafetleri ile yapacağını duyurdu

08 Mart 2013 18:48

Hürriyet Kelebek yazarı Ömür Gedik'in Hürriyet Pazar için Aşk-ı Memnu'nun küçük yıldızı Batuhan Karacakaya ile yaptığı röportaj ardından Gedik'in kıyafet seçimi eleştirilere sebep olmuştu. Gedik yaptığı açıklamada eleştirilere larşılık vererek elbiseyi rengi nedeniyle tercih ettiğini söyledi.

Gedik köşesinde elbiseyi rengi nedeniyle tercih ettiğini, 17 yaşındaki Batuhan ile röportaj yaparken o yaşa yakın hissedebilmek için o kıyafeti seçtiğini söyledi.
 
Bundan sonra ropörtajlarında ünlü modacılardan gerek abiye gerekse de spor kıyafetler giyeceğini söyleyen Gedik,"Zenginin malı züğürdün çenesi yorar" dedi.
 

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