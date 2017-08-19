Ömür Gedik hayranlarını coşturdu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da \'Marka Şehir Bolu ve 5. Uluslararası Köroğlu Festivali\' kapsamında sahneye çıkan Ömür Gedik, birbirinden güzel şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

Sabah saatlerinde başlayan \'Marka Şehir Bolu ve 5. Uluslararası Köroğlu Festivali\' çeşitli etkinliklerle devam etti. Bolu Belediyesi etkinlik alanında devam eden gecenin sunuculuğunu komedyen, oyuncu, radyo ve televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz yaptı. Etkinlikte Uluslararası Kafkas Halk Dansları Grubu ile Gana ekibinin \'âşık atışması\' kalabalığı doyasıya eğlendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi kılıç-kalkan ekibi de sahne performansları ile büyüledi.

Gecenin sonunda ise şarkıcı Ömür Gedik konser verdi. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Gedik, sevilen şarkılarını Bolulular için seslendirdi.

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