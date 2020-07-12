Ömür Gedik: Ben de şiddete maruz kaldım

Hürriyet gazetesi yazarı Ömür Gedik, muhabirlerin "Oyuncu Ozan Güven'in sevgilisini darp ettiği yönünde iddialar var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Ben şiddet gösteren herkesin gerektiği cezayı almasını istiyorum. Bunu aslında burada söylemek istemiyordum ama evet, ben de şiddete maruz kaldım. Size söz veriyorum, başka bir ortamda bunu size anlatacağım" dedi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Ömür Gedik, Vodafone Park Stadı'nda Murat Başaran ile bir araya gelerek, marş tadında şarkılarına klip çekti. Gedik, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Ömür Gedik, gazetecilerin "Oyuncu Ozan Güven'in sevgilisini darp ettiği yönünde iddialar var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben hayvana, kadına, her canlıya şiddet uygulanmasına karşıyım. Karşı olmayan bir insan varsa, onun da karşısındayım. Ben şiddet gösteren herkesin gerektiği cezayı almasını istiyorum. Şiddetin tamamen karşısındayım. Ne olursa olsun kadına el kalkmaz. Sanıyorum bu Koronavirüs ile yaptıklarımızın bedelini ödüyoruz. Bunu aslında burada söylemek istemiyordum ama evet, ben de şiddete maruz kaldım. Size söz veriyorum, başka bir ortamda bunu size anlatacağım."