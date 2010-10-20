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Yaşam

Ömür boyu taksiye ücretsiz binecek

Kazakistan'da takside doğan bebek ömür boyu bedava taksi hizmeti alacak.

20 Ekim 2010 03:00

T24 - Kazakistan'da takside doğan bebek ömür boyu bedava taksi hizmeti alacak.

Ülkenin Pavlodar şehrinde doğum yapmak üzere hastaneye taksiyle giden kadın, araçta doğum yaptı. Kadını hastaneye götüren taksinin bağlı olduğu 'A4 Park' isimli taksi durağı Arseney isimi verilen erkek bebeğe ömür boyu kullanabileceği bir hediye verdi. Durak, bebeğe kendi bünyesinde faaliyet gösteren bütün taksilere ömür boyu bedava binme açık çekini verdi.

Taksi durağına teşekkür eden bebeğin annesi Yuliya ve babası Vyaceslav, çocuklarının ömür boyu şanslı olacağına inanıyor.


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